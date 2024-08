Endless Love: Emir tenta di prendersi gioco di Kemal | Anticipazioni

Un nuovo tentativo di sabotaggio prenderà forma nelle puntate di Endless Love in onda tra qualche settimana. Appena capirà che Kemal Soydere (Burak Ozcivit) è sul punto di scoprire che la piccola Deniz è sua figlia, il perfido Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) darà il via ad una vera e propria controffensiva per impedire al rivale di arrivare alla verità. Per farlo, obbligherà anche la moglie Nihan Sezin (Neslihan Atagul) ad aiutarlo…

Endless Love, news: Emir e la terribile minaccia a Nihan

Tutto partirà quando, grazie all’aiuto della sorella Asu (Melissa Asli Pamuk), Emir riuscirà a mettere una microspia nel cellulare di Kemal. Grazie a tale stratagemma, Emir ascolterà dunque una conversazione telefonica tra Nihan e Kemal, durante la quale la moglie dirà al suo ex amante che vuole vederlo perché ha qualcosa di estremamente importante da dirgli sul conto di Deniz.

Temendo che Nihan voglia metterà al corrente Kemal del fatto che Deniz è sua figlia, proprio come la madre Vildan Acemzade (Neşe Baykent) le avrà suggerito di fare, Emir non esiterà ad utilizzare la forza e spaventerà tantissimo Nihan. In che modo? Fingerà di buttare la piccola Deniz giù da un dirupo, svelandole soltanto in un secondo momento che all’interno del passeggino si trovava una bambola. Fatto sta che tale minaccia andrà a segno, visto che Nihan accetterà di continuare a tacere la verità su Deniz pur di salvarla…

Endless Love, trame: Kemal e l’aiuto di Leyla

Occhio perciò a quello che succederà in seguito. Per verificare i suoi dubbi e capire se effettivamente Deniz sia sua figlia come sospetta, Kemal chiederà a Leyla (Zerrin Tekindor) di introdursi a casa della sorella e della nipote per prendere il documento d’identità della bambina e capire se abbia un gruppo sanguigno che potrebbe essere compatibile con il suo.

Tuttavia, anche in questo caso, Emir ci metterà lo zampino: chiederà infatti a Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan) di falsificare il documento in questione affinché Kemal abbandoni ogni tipo di ipotesi, data la (falsa) incompatibilità col sangue sancita nel documento.

Di fronte a quella che sembrerà una vera e propria evidenza, Kemal non si darà però per vinto e vorrà procedere con un test del DNA in gran segreto, motivo per il quale chiederà a Leyla di andare nuovamente a casa di Vildan e Nihan e prendere un oggetto che utilizza soltanto Deniz. La scelta di Leyla ricadrà quindi su un ciuccio della neonata…

Endless Love, spoiler: Emir cerca di prendersi gioco di Kemal ma…

Anche in questo caso, Emir sembrerà però intercettare i propositi di Kemal: appena Leyla si presenterà nuovamente nella loro casa, Kozcuoğlu consegnerà alla moglie un ciuccio nuovo di zecca e chiederà a Nihan di posizionarlo su un tavolo, certo che la Acemzade lo prenderà per consegnarlo a Kemal.

Comunque sia, Emir dovrà fare i conti con un imprevisto: senza dare troppo nell’occhio, Leyla incrocerà la sua strada con quella della domestica Eda (Ece Yaşar) e le sottrarrà uno dei ciucci utilizzati da Deniz in procinto di essere disinfettato. Un grosso rischio per Emir, che ancora una volta chiederà l’aiuto di Asu appena scoprirà che Leyla ha preso il ciuccio in grado di dimostrare che Deniz è davvero figlia di Kemal… Seguici su Instagram.