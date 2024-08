Endless Love: Hakan si presenterà alla cena di fidanzamento con Zeynep? | Anticipazioni

A furia di mentire a tutti quanti per continuare a vedere segretamente Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), il destino sembrerà ritorcersi contro Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse). Non a caso, nelle puntate autunnali di Endless Love, la ragazzi si troverà a dover affrontare una grossa difficoltà, che verrà innescata dalla sua ennesima bugia.

Endless Love, news: Fehime scopre che Zeynep se la intende con Emir

Tutto partirà quando, messa in guardia dalla nuora Banu Akmeriç (Çağla Demir), Fehime Soydere (Zeyno Eracar) deciderà di seguire Zeynep di nascosto. A quel punto, agendo in tal modo, la donna si troverà di fronte ad una scena inaspettata: vedrà infatti la figlia baciare Emir all’interno di un’auto.

Inorridita dalla visione, oltre che profondamente delusa poiché la consanguinea le aveva fatto credere di stare frequentando il commissario Hakan Demirtas (Erhan Alpay), Fehime andrà in escandescenze e si farà vedere da Zeynep, costringendola tra le altre cose a tornare a casa insieme a lei. Un dialogo concitato che verrà intercettato anche da Hüseyin (Orhan Güner), il quale chiederà alle due una spiegazione circa il loro atteggiamento.

Sarà allora che, per eludere le domande del marito, Fehime dirà una menzogna, comunicando a Hüseyin che Zeynep ha ricevuto una proposta di matrimonio da Hakan ad un anno circa dalla morte del marito Ozan Sezin (Barış Alpaykut).

Endless Love, trame: Zeynep supplica Hakan di sposarlo

Dato che Hüseyin reagirà bene a tale notizia, Zeynep non avrà dunque altra scelta se non quella di incontrare Hakan per chiedergli di sposarlo. Ovviamente, il commissario resterà spiazzato da tale volontà di Zeynep, poiché saprà benissimo che il suo cuore batte per il perfido Emir, e tenterà di tirarsi indietro anche quando la ragazza gli supplicherà di mettere in piedi un matrimonio di convenienza soltanto per non dare l’ennesimo dolore a Fehime e Hüseyin.

Aprendo per la prima volta il suo cuore, Hakan farà presente a Zeynep che non si è mai sposato poiché ha sempre aspettato di incontrare la donna giusta; un dialogo dal quale si evincerà che, pur essendo innamorato di lei, il commissario non crede affatto ad un possibile futuro felice con Zeynep al suo fianco.

Endless Love, spoiler: Hakan si presenterà alla cena in casa Soydere?

Vista la reticenza mostrata dall’uomo, Zeynep inizierà dunque a temere che Hakan non si presenti ad una cena organizzata da Fehime per formalizzare la loro unione. Per tale motivo, cercherà inutilmente di parlare con la madre per avvertirla del possibile “pericolo”, ma Fehime non vorrà sentire ragioni, esattamente come Hüseyin, ed inviterà persino Kemal (Burak Özçivit), oltre a Banu e Tarik (Ruzgar Aksoy).

Alla fine, Zeynep potrà comunque tirare un sospiro di sollievo, almeno per ora. Possiamo infatti anticiparvi che Hakan si presenterà alla cena, con in mano un mazzo di fiori, segno del fatto che ha accettato di sposarla e dare il via alla messinscena. Tuttavia, la tensione non tarderà ad arrivare dato che il “sospettoso” Kemal farà di tutto per mettere il poliziotto in difficoltà… Seguici su Instagram.