Endless Love: Kemal scopre qualcosa su Zehir | Anticipazioni

Anche i rapporti più stretti, a lungo andare, rischiano di venire compromessi da un piccolo fraintendimento. È quello che accadrà nelle puntate di Endless Love in onda in autunno. Kemal Soydere (Burak Oxcivit) scoprirà infatti qualcosa sul conto del fidato Zehir (Uğur Aslan) che potrebbe sparigliare le carte in tavola…

Endless Love, news: Zehir e la frequentazione con Zehra

Nel corso della seconda stagione della telenovela, i telespettatori faranno la conoscenza di Zehra Tozkan (Ece Mudessiroğlu), un’avvocata che verrà assunta da Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) per gestire gli affari “loschi” della sua azienda, che condivide con il padre Galip (Burak Sergen).

Tuttavia, col trascorrere della narrazione, emergerà che in passato Zehra è stata legata sentimentalmente proprio a Zehir, che lei chiamerà Fikret. Un particolare che sarà fondamentale nella storyline successiva che si verrà a creare: appena scoprirà quello che c’è stato tra l’avvocatessa e il fidato scagnozzo di Kemal, Emir fingerà infatti di licenziare Zehra in modo tale che lei possa avvicinarsi, in incognito, nuovamente a Zehir.

Endless Love, trame: Zehir frequenta Zehra di nascosto

Eh sì: ignorando del tutto il fatto che Zehra gli sta nuovamente vicino soltanto perché è stato Kozcuoğlu a ordinarglielo, Zehir riprenderà la frequentazione con la donna, trascorrendo con lei varie serate e riavviando con lei una sorta di frequentazione. La stessa che però terrà nascosta a Kemal, poiché non saprà come giustificare la sua “passione” ritrovata con la Tozkan.

In ogni caso, tale segreto non resterà nascosto a lungo e dunque Kemal scoprirà quasi per caso che tra Zehra e Zehir c’è nuovamente del tenero. Come reagirà dunque l’imprenditore di fronte a tale omissione del suo uomo di fiducia?

Endless Love, spoiler: la reazione di Kemal di fronte alla storia tra Zehir e Zehra

Ovviamente, in un primo momento, Kemal resterà spiazzato del fatto che Zehir non gli abbia detto minimamente di stare frequentando Zehra. Non a caso, durante un piccolo scambio di opinioni, Soydere si mostrerà deluso dall’omissione di Zehir, che il giorno successivo non saprà se presentarsi o meno al lavoro.

A riportare la calma, almeno per ora, penserà lo stesso Kemal, che telefonerà a Zehir e gli farà presente che non è solito voltare le spalle ad un suo collaboratore dopo una piccola divergenza. Insomma, almeno per ora, tutto sembrerà risolversi tra Zehir e Kemal. Ma bisognerà comunque fare attenzione alle successive mosse di Zehra, dato che Emir, prima o poi, vorrà avere da lei tutte le informazioni opportune su Soydere! Seguici su Instagram.