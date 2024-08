Endless love si ferma la settimana di Ferragosto, La promessa si allunga. I dettagli

Un piccolo cambiamento di programmazione interesserà la settimana di Ferragosto per quanto riguarda le soap di Canale 5, che vedranno andare in pausa uno dei prodotti turchi più seguiti.

Parliamo nello specifico di Endless Love: al momento (e dunque salvo variazioni dell’ultimo minuto), le avventure di Kemal e Nihan non compaiono in palinsesto dal 12 al 16 agosto e questo vuol dire che la dizi avrà un piccolo stop vacanziero.

Nella stessa settimana, tutto normale invece per Beautiful (che dunque quest’anno non avrà alcuna pausa), mentre anticipa The Family, che per l’occasione andrà in onda alle 14,10, subito dopo la soap americana.

Sempre dal 12 al 16 agosto sarà anticipata anche la messa in onda de La promessa, che comincerà alle 15,10 per poi allungarsi sino alle 16,55 circa (tranne il giorno di ferragosto che durerà sino alle 15,50 e sarà seguita da un film).

Su Rete 4, invece, prosegue la lunga pausa di Tempesta d’amore: negli ultimi anni la soap tedesca non era mai stata completamente “freezata” durante le vacanze e quindi i fan del Furstenhof sono rimasti un po’ meravigliati dalla decisione di Mediaset. Comunque sia, Tempesta tornerà regolarmente sui teleschermi di Rete 4 a inizio settembre. Seguici su Instagram.