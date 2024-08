Endless Love: Tarik cerca di ribellarsi a Emir | Anticipazioni

Tarik Soydere (Ruzgar Aksoy) riuscirà a liberarsi, prima o poi, dal giogo di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu)? Per avere la risposta a questa domanda, i telespettatori dovranno osservare con attenzione ciò che accadrà nelle puntate autunnali di Endless Love. Appena scoprirà che l’imprenditore ha avuto una relazione extraconiugale con la sorella Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse), Tarik cercherà infatti di ribellarsi ad Emir, ma ciò non andrà a buon fine…

Endless Love, news: la relazione tra Emir e Zeynep viene alla luce

Tutti i componenti della famiglia Soydere scopriranno la tresca tra Emir e Zeynep nel corso di una cena, organizzata da Fehime (Zeyno Eracar) per convincere il marito Hüseyin (Orhan Güner) del fatto che la figlia sta per contrarre matrimonio con il commissario Hakan (Erhan Alpay). Tuttavia, ad un certo punto, Hüseyin sentirà un dialogo tra il poliziotto ed il figlio Kemal (Burak Oxcivit) grazie al quale capirà che Zeynep non gli sta raccontando tutta la verità sul suo fidanzamento.

Stranito, il Soydere Senior chiederà spiegazioni alla consanguinea, generando la reazione di Fehime, che rivelerà a tutti che in realtà Zeynep intrattiene da diverso tempo una relazione con il perfido Emir. Parole che spingeranno Hüseyin a cacciare via di casa Zeynep, appena quest’ultima confesserà in lacrime che Fehime sta dicendo la verità.

Endless Love, trame: Zeynep si rifugia in un albergo

Visto che avrà pochissimi soldi a disposizioni, Zeynep non avrà dunque altra scelta se non quella di rifugiarsi in un albergo di bassa lega fuori città. Anche se il suo cuore continuerà a battere per il cattivo numero uno della dizi turca, la ragazza rifiuterà inoltre in regalo una casa che gli offrirà lo stesso Emir. Scelta che farà, a suo dire, perché stanca di essere l’amante e il ripiego durante le sue continue crisi coniugali con Nihan Sezin (Neslihan Atagul).

Fatto sta che, così come Kemal, pure Tarik si metterà in cerca della sorella e, dopo essersi confrontato con lei sulla relazione con Emir (della quale non aveva minimamente idea), deciderà di rompere definitivamente i ponti con il magnate. Tuttavia, non sarà per niente facile slegarsi da Kozcuoğlu…

Endless Love, spoiler: Tarik cerca di ribellarsi a Emir ma…

Possiamo anticiparvi che Tarik si presenterà furente a casa di Emir e gli dirà che non intende collaborare più con lui a causa di quello che ha fatto a Zeynep. Ovviamente, Emir non se ne starà con le mani in mano e ribadirà a Tarik che continuerà a stare al suo fianco e contro il fratello Kemal finché a lui gli sarà utile.

E, per ribadire ciò, Emir gli ricorderà che ha delle prove in grado di incastrarlo sia per l’omicidio di Karen, l’amica della prostituta Linda, sia per quello di Ozan Sezin (Barış Alpaykut), ormai archiviato dalle autorità come un suicidio.

Insomma, ancora una volta Emir riuscirà a tenere Tarik sotto scacco, con la differenza che, almeno stavolta, Soydere capirà che ha sempre avuto ragione Kemal sul conto del loro "nemico"…