I Fratelli Corsaro: cast e trama della nuova fiction di Canale 5

L’estate sta per concludersi e, con l’arrivo di settembre, la TV si riaccende con le novità della nuova stagione, tra cui tante fiction. Tra i titoli più attesi c’è sicuramente I Fratelli Corsaro, la nuova serie prodotta da CamFilm e liberamente ispirata ai romanzi del giornalista palermitano Salvo Toscano. A guidare il cast ci sono due attori molto amati: Giuseppe Fiorello, alla sua prima esperienza da protagonista in una serie Mediaset dopo anni di successi in Rai, e Paolo Briguglia. Questa inedita coppia darà il via alla nuova annata di Fiction Mediaset.

Diretta da Francesco Micciché, la fiction – che debutterà su Canale 5 mercoledì 11 settembre – segue le vicende di Fabrizio (Fiorello) e Roberto (Briguglia), due fratelli con professioni diverse: il primo è un giornalista di cronaca nera, mentre il secondo è un avvocato. Nonostante lavorino spesso insieme sugli stessi casi, i loro caratteri sono diametralmente opposti: Fabrizio è impulsivo e libertino, mentre Roberto è meticoloso e riflessivo. Nonostante i loro frequenti battibecchi, i fratelli Corsaro riescono a risolvere anche i misteri più complessi.

La loro vita cambia radicalmente quando devono confrontarsi con un segreto del passato del padre, che aggiunge ulteriore profondità alla trama e esplora anche le relazioni familiari e sentimentali dei protagonisti. Fabrizio, sempre attratto da nuove conquiste, vive da vero libertino, mentre Roberto è sposato e si destreggia tra carriera e famiglia. A rendere ancora più vivace la loro vita quotidiana è la mamma, che non perde occasione per preparare squisiti manicaretti per i suoi figli.

Nel cast diretto da Francesco Micciché, oltre a Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia, ci sono anche Roberta Rigano, Enrica Pintore e Katia Greco. Le sceneggiature sono firmate da Salvatore De Mola (Il commissario Montalbano), Pier Paolo Piciarelli (Imma Tataranni) e dallo stesso Giuseppe Fiorello.