La Promessa: Abel riceve una visita sgradita, ecco da chi | Anticipazioni

Noi ve l’avevamo detto: fate attenzione al dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) perché ha qualcosa da nascondere. Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, si inizierà infatti a stringere il cerchio attorno al medico. Non a caso, riceverà un’inattesa visita alla tenuta…

La Promessa, news: che cosa nasconde Abel?

Nel momento in cui il marchese Alonso de Lujan (Manuel Reguiero) deciderà di assumerlo a tempo indeterminato come medico ufficiale de La Promessa, Abel comincerà a comportarsi in una maniera decisamente insolita. Oltre a influenzare negativamente Jana Exposito (Ana Garces) sul suo rapporto “clandestino” con Manuel de Lujan (Arturo Sancho), Abel approfitterà di ogni momento di distrazione generale per entrare nella biblioteca della tenuta ed utilizzare il telefono.

Con lo stesso si metterà, infatti, in contatto telefonico con il padre Eusebio, che in più di una circostanza lo inviterà a tornare quanto prima a casa, sottolineando che ha delle responsabilità da mandare avanti. Bueno non vorrà però proprio saperne di abbandonare La Promessa e dirà al genitore di essere stato costretto da loro a prendersi delle responsabilità, che ora non vuole più assecondare perché è felice del suo nuovo lavoro.

La Promessa, spoiler: ecco chi farà visita ad Abel

Tuttavia, stanco dei continui rifiuti del figlio, Eusebio deciderà ad un certo punto di presentarsi, senza preavviso, a La Promessa e la prima persona che incontrerà sarà proprio Manuel, felice di trovarsi per la prima volta di fronte al padre del suo amico.

Ovviamente, Abel non sarà dello stesso pensiero di Manuel e, appena si ritroverà faccia a faccia con Eusebio, avrà un atteggiamento piuttosto freddo con lui, tant’è che lo inviterà in malo modo a seguirlo negli alloggi della servitù per chiarire definitivamente la faccenda.

Anche in questo caso, gli inviti a tornare a casa da parte di Eusebio si risolveranno con un nulla di fatto, ma la situazione si farà ancora più tesa quando Jana intercetterà per caso la discussione tra padre e figlio.

La Promessa, trame: Abel convince Eusebio ad andare via

Per evitare che la Exposito si faccia delle domande, Abel fingerà quindi di essere felice della visita inaspettata del padre e glielo presenterà senza fare alcuna menzione della liaison (naufragata) che hanno avuto per un breve periodo. In ogni caso, dopo l’incontro con Jana, Abel riuscirà a mandare via Eusebio dalla tenuta, intimandogli di non intromettersi mai più per nessun motivo nelle sue faccende lavorative e personali.

Ma da che cosa deriverà l'astio che Abel ha verso Eusebio? E, soprattutto, quali saranno le responsabilità del medico più volte citate dal padre? Occhio ai prossimi risvolti perché saranno sorprendenti…