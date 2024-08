La promessa, anticipazioni 1° settembre 2024: Manuel chiede ad Abel di scusarsi con Jana ma…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 1° settembre 2024

Manuel decide di fare visita a Jimena, anche se confessa ad Abel che probabilmente non servirà molto. Alonso si lamenta con Romulo dell’atteggiamento di Salvador, che non riesce a portare a termine i suoi compiti a causa della sparizione di Maria. Teresa informa Leonor della scomparsa di Maria. Catalina desidera sviluppare nuovi prodotti da affiancare alle marmellate e pensa a delle salse. Lope le suggerisce una salsa con pomodori grigliati alle erbe aromatiche. Anche Jana è molto preoccupata per Maria.

Curro confida a Jana che rinuncerà al titolo di conte de la Mata. Manuel chiede ad Abel di scusarsi con Jana per la sua partenza, ma Abel non lo fa. Simona scopre che Valentin non ha inviato la sua lettera ad Antonio e inizia a sospettare di lui; gli parla della gamba di Antonio e dell'incidente subito, ma le risposte di Valentin non la convincono. Funes informa Jana, Romulo e Pia che non ci sono aggiornamenti su Maria, ma un'altra domestica scomparsa è stata trovata uccisa.