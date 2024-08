La promessa, anticipazioni 10 agosto 2024: Jana dice a Abel che c’è un altro uomo…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 10 agosto 2024

Dopo lo svenimento di Romulo, Abel gli trova una malattia polmonare, piuttosto grave perché non è stata curata in tempo; il maggiordomo però vuole proseguire la sua attività come sempre. Jimena si mostra improvvisamente comprensiva con Manuel, cosa che preoccupa il nostro protagonista e al tempo stesso incuriosisce i Marchesi. Infatti Jimena, ben sapendo quanto Manuel ami i tartufi bianchi, se li fa inviare da un’amica piemontese e fa preparare dalla cucina dei buonissimi canape. Manuel però non intende accettare compromessi.

Jana rivela ad Abel che non si trovava a Cordoba e che esiste anche un altro uomo nella sua vita. Il medico appare comprensivo e Jana si sente sollevata, non sapendo che il dottore già sa di lei e Manuel. I tentativi di Curro di avvicinarsi ad Alonso sembrano andare a compimento quando il Marchese invita il ragazzo a recarsi con lui a Puebla de Tera per un viaggio d'affari…