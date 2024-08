La promessa, anticipazioni 11 agosto 2024: la servitù fa la conoscenza di Valentin

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 11 agosto 2024

Il personale fa conoscenza con Valentin, un ragazzo amico del figlio di Simona. Valentin resterà per un periodo nella tenuta dove lavorerà per pagarsi vitto e alloggio. Martina è molto pallida e Catalina le suggerisce di farsi visitare da Abel. Jimena è angosciata perché non sa cosa abbia fatto Manuel quando è partito con l’aereo. Manuel scopre da Mauro che Jimena sta chiedendo al personale informazioni sul suo viaggio.

Pelayo decide di togliere le chiavi del magazzino delle marmellate al personale e darle a Jeronimo. Sia il personale sia Catalina sono contrariati. Manuel accusa Jimena di avergli nascosto l'invito a una competizione aerea. Cruz rimprovera Manuel per il litigio avuto con Jimena. Manuel le dice che non vuole rovinare la sua vita stando con Jimena. Margarita dice a Manuel che ci sono dei modi per risolvere il problema con Jimena…