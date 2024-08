La promessa, anticipazioni 13 agosto 2024: Manuel fugge!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 13 agosto 2024

Jimena si è sistemata nella stanza di Leonor, ma è determinata a trovare una soluzione ai suoi problemi matrimoniali e informa Cruz della sua intenzione di lottare per il suo matrimonio, convinta di superare questo periodo difficile. Curro si avvicina sempre di più ad Alonso e gli confida che desidererebbe averlo come padre. Quando Cruz viene a sapere della situazione, si convince che Curro sia consapevole del fatto che Alonso è il suo vero padre e ne parla con Petra.

Mauro sta affrontando difficoltà nel suo lavoro come maggiordomo, ma Pia lo supporta e gli suggerisce di discutere con Romulo, cosa che si rivelerà vantaggiosa. Teresa cerca di incoraggiare Feliciano a rivelare i dettagli dell’incidente in cui ha perso la vita suo padre e Simona, pur non conoscendo i segreti del ragazzo, gli dà lo stesso consiglio. Manuel racconta a Jana che Abel crede ancora di essere fidanzato con lei, spingendola a chiarire la situazione col medico, il quale però la sorprende con una proposta di matrimonio. Manuel è disperato per la sua situazione matrimoniale…

Jeronimo dubita di poter continuare a fidarsi di Pelayo, sospettando che stia davvero innamorandosi di Catalina. Manuel fugge da La Promessa, lasciando una lettera a Catalina in cui confessa l'insostenibilità della sua situazione con Jimena. Martina è sempre più depressa, tanto che Curro va nella sua stanza durante la notte per affrontare la sua condizione. Cruz trova irritante la presenza di Curro, notando il crescente interesse che mostra verso Alonso, e ordina a Lorenzo di occuparsi della questione affinché lo allontani da casa. Lope scrive una lettera alla servitù de La Promessa, in cui menziona in particolare Maria, suscitando risentimento in Salvador.