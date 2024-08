La promessa, anticipazioni 14 agosto 2024: Curro non vuole studiare in Inghilterra

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 14 agosto 2024

Curro affronta Martina ora che ha scoperto dove va quando esce di nascosto dalla tenuta la sera. Tuttavia, non è l’unico a esserne al corrente: anche Feliciano ha scoperto il segreto della ragazza, che preferisce affogare il dolore per la perdita del padre nell’alcol, piuttosto che accettare l’aiuto delle persone che le vogliono bene per superarlo. Jana evita Abel dopo la sua proposta di matrimonio, mentre Maria decide di aiutare Valentin poiché lui si è offerto come assistente in cucina, vista la difficoltà delle cuoche a causa dell’assenza di Lope.

Curro rifiuta l’offerta di Lorenzo di andare a studiare in Inghilterra. L’assenza di Manuel ha ripercussioni su Jimena. Prima dice a Martina che sta organizzando un viaggio romantico in Italia e poi ha un violento alterco con la Marchesa, accusandola di aver ignorato i problemi del suo matrimonio con Manuel. Domestici e valletti si scontrano sulla distribuzione dei compiti e la responsabilità ricade su Mauro, che non sa come affrontare la situazione.

Catalina comunica a Pelayo l'intenzione di interrompere i loro rapporti, sia personali che commerciali, spiegandogli che Margherita l'aveva avvertita sugli uomini, ma infine gli concede un'altra chance.