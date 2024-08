La promessa, anticipazioni 17 agosto 2024: Jimena si fa pericolosa con Catalina!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 17 agosto 2024

Lorenzo se la prende con Curro, che non ha ancora deciso se recarsi in Inghilterra. Alonso interviene a difesa del ragazzo e minaccia di mandare via Lorenzo dalla tenuta. Catalina consiglia a Pelayo di rimandare la visita di Cavendish. Pelayo dà ordine a Jeronimo di inviargli un telegramma, ma lo stesso Jeronimo lo straccia di nascosto. Curro alla fine decide di andare in Inghilterra. Catalina tenta di convincere Jimena a considerare Manuel solo come un amico, ma Jimena – con un pericoloso tagliacarte in mano – si avvicina a Catalina alle spalle…