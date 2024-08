La promessa, anticipazioni 18 agosto 2024: Curro parte? Lui e Martina si amano sempre di più

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 18 agosto 2024

Lorenzo comunica l’ammissione di Curro all’università britannica e la sua prossima partenza. Martina sembra fredda di fronte all’inattesa novità, ma in realtà è sconvolta dalla notizia. Simona è sempre più in fibrillazione riguardo alla prospettiva di rivedere suo figlio, ma Valentin stranamente continua a rimandare. Feliciano ha rinunciato a recarsi alla Guardia Civile e ora è più che altro furioso per la confessione di Petra.

Curro e Martina non riescono a reprimere l’amore che sentono l’uno per l’altra, nonostante l’imminente partenza di lui per l’Inghilterra. Catalina e Pelayo ricevono il signor Cavendish, un uomo d’affari; nonostante la visita sia stata piuttosto a sorpresa, la servitù riesce a organizzarsi per accogliere il nuovo arrivato come merita. Catalina conferma che Jimena non è affatto migliorata ed è sempre ossessionata da Manuel: sta preparando il suo futuro viaggio in Italia e provando abiti provocanti per sedurlo al suo rientro. Seguici su Instagram.