La promessa, anticipazioni 2 agosto 2024: Ramona e lo strano invito a Jana e Curro

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 2 agosto 2024

Mercedes giunge a La Promessa per difendere sua figlia, mentre Cruz finge di non sapere nulla per mantenere le apparenze. Lope e Candela si aspettavano che Simona rivelasse a tutti l’inganno delle false lettere ricevute dai figli, ma la vergogna glielo impedisce. Jimena confida a Mercedes che Manuel l’ha umiliata alla festa in maschera ballando con una misteriosa invitata vestita da Sherazade. Mercedes le promette che farà rispettare i suoi diritti. Petra ha un confronto con Feliciano, che è stanco del suo astio verso gli altri e dichiara di non fidarsi più di lei.

Pia porta il piccolo Diego a salutare tutti, incluso Feliciano e Petra; lui accetta con entusiasmo e apprezza la gentilezza della madre nei suoi confronti. Ramona invita Jana e Curro a cena prima della partenza, ma i ragazzi non riescono a capire il motivo dell’invito. Lope organizza una cenetta con gli avanzi della festa in maschera insieme a Salvador e Maria, rafforzando così la loro amicizia… Seguici su Instagram.