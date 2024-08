La promessa, anticipazioni 20 agosto 2024: Jimena sempre più fuori controllo

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 20 agosto 2024

Curro comunica alla famiglia la sua decisione di non partire più per l’Inghilterra, dove avrebbe dovuto frequentare l’università. Questa scelta scatena l’ira di Lorenzo e Cruz, mentre Alonso gli offre pieno sostegno e lo invita a lavorare con lui come assistente. Maria cerca di far capire a Valentin che tra loro non ci sarà mai nulla oltre l’amicizia, ma il giovane non si dà per vinto. Romulo sta migliorando grazie alle cure di Abel e Jana.

Durante una partita a carte, Jimena ha un attacco e sfoga la sua rabbia su Curro, Catalina e Martina. Jeronimo ascolta dei pettegolezzi in cucina riguardo a Jimena e decide di sfruttare la situazione per metterla contro Catalina, suggerendole che quest’ultima sta cercando di farla ricoverare in un sanatorio. In preda ad un’altra crisi, Jimena minaccia di uccidere tutti davanti a Cavendish. Funes torna a La Promessa e chiede di parlare con Feliciano.

Il sergente Funes informa Petra e Feliciano che il caso della morte del loro padre è stato archiviato. Durante una visita del signor Cavendish, Jimena ha una crisi accusandolo di essere un medico psichiatra sotto copertura. Vista la situazione delicata, Cruz considera l'idea di contattare i duchi de Los Infantes per ottenere consigli su come procedere.