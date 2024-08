La promessa, anticipazioni 21 agosto 2024: Jimena ha in ostaggio Catalina!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 21 agosto 2024

Salvador avvisa Maria riguardo al comportamento particolarmente insistente di Valentin, il quale continua a non accettare i rifiuti di Maria e a fraintenderli. Catalina vuole essere certa dello stato di salute di Jimena, ma così facendo cade in una trappola e si ritrova a ingerire una limonata mescolata ad un potente calmante.

Jimena si trova nella sua camera con Catalina in ostaggio, e fa sì che non possa entrare nessuno. Maria è molto arrabbiata con Valentin che le ha rubato un bacio, e gli ripete per l’ennesima volta di non essere interessata a lui. Curro si scusa con Lorenzo per aver deciso alla fine di non partire, ma il padre lo lo tratta male. Petra tira un sospiro di sollievo per la fine delle indagini della Guardia Civile, ma Feliciano le dice chiaramente di non voler avere più nulla a che fare con lei. Valentin e Simona scrivono una lettera al figlio della donna, chiedendogli di andare a trovarla.