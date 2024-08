La promessa, anticipazioni 22 agosto 2024: Jimena e Catalina vengono salvate ma…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 22 agosto 2024

Jana va nella camera di Jimena e scopre che è scoppiato un incendio. Jana e Romulo salvano lei e Catalina. Salvador avverte Mauro dell’incendio e tutti aiutano a spegnerlo. Catalina ha un’ustione a una gamba e, avendo respirato troppo fumo, quasi non respira; tuttavia la ragazza riesce a riferire che è stata Jimena ad appiccare il fuoco. Anche Romulo ha inalato parecchio fumo e potrebbe soffrire di complicazioni causate dalla sua recente malattia polmonare.

Mr. Cavendish sta per sospendere il rapporto d’affari con Pelayo e Jerónimo, ma il conte lo convince a non procedere in tal senso. Il nuovo piano di Lorenzo per liberarsi di Curro consiste nel farlo arruolare nell’esercito. Abel sostiene che una terapia innovativa potrebbe aiutare Catalina a riprendersi, ma è necessario dell’ossigeno che è da recuperare a Villalquino. Cruz, servendosi di Petra, riesce a corrompere l’autista incaricato di prendere l’ossigeno perché giunga il più tardi possibile. Jimena afferma di non ricordare come sia scoppiato l’incendio.

I Duchi de Los Infantes giungono alla Promessa. Non credono che Jimena sia impazzita, ma hanno il sospetto che la ragazza abbia avuto un esaurimento nervoso per via del trattamento riservatole dai Marchesi.