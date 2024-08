La promessa, anticipazioni 23 agosto 2024: Teresa offre conforto a Feliciano

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 23 agosto 2024

Mercedes non crede che Jimena abbia appiccato davvero l’incendio. Cruz pensa invece che la ragazza abbia perso il senno. Margarita e José preferiscono a quel punto allontanarla dalla Promessa. Petra svela a Feliciano la causa per cui è stata costretta a consegnarlo ai suoi genitori, fingendo che fosse il loro figlio. Feliciano rimprovera Petra per avergli rifilato bugie fin dalla nascita. Catalina si trova tra la vita e la morte, in attesa dell’ossigeno. Mauro e Pelayo partono in moto per recuperarlo, ma, al ritorno, c’è un guasto ai freni.

Jimena lascia la Promessa, mentre Lope vi fa ritorno. Valentin continua a corteggiare Maria. Curro parla a Lorenzo della sua decisione di non arruolarsi nell’esercito. Feliciano è molto addolorato per la scoperta che ha fatto e Teresa cerca di stargli accanto. Mauro riesce a riparare la motocicletta. Manuel scopre tracce di benzina su un tessuto trovato nella stanza di Catalina… Seguici su Instagram.