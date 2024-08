La promessa, anticipazioni 24 agosto 2024: Jana ha dei sospetti su Curro e Alonso

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 24 agosto 2024

Catalina sta reagendo positivamente alla terapia, per la gioia di tutti tranne che di Cruz. Il marchese affronta la moglie, accusandola di non essersi interessata alla salute della loro figlia. Jana osserva un comportamento strano da parte di Curro verso suo zio Alonso, il che la porta a sospettare su ciò che sta accadendo tra loro. Tuttavia, non è l’unica preoccupazione per Jana. Ora che Jimena è tornata a casa dei suoi genitori, teme che continuare a vedere Manuel sia troppo rischioso, così i due decidono di prendersi una pausa.

Grazie all'intervento di Feliciano, Salvador comincerà a rendersi conto che la situazione amorosa tra María Fernández, Lope e lui non sta portando da nessuna parte. Teresa mette Feliciano davanti alla verità: non può lasciarsi sopraffare dal passato, specialmente se non ne ha colpa….