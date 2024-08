La promessa, anticipazioni 25 agosto 2024: Abel non accetta la fine della storia con Jana

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 25 agosto 2024

Feliciano rivela al resto del personale che Petra è sua madre. Petra, scoprendo che il suo grande segreto è stato rivelato, cerca di evitare ogni incontro. María Fernández è riuscita a far comprendere a Lope che il suo cuore non gli appartiene, ma non vede l’ora di confessare il suo amore a Salvador. Sollevato dalla guarigione di Catalina, Alonso tenta di occuparsi del problema del ritardo dell’autista, ma Cruz lo ha già anticipato licenziando il dipendente e mandandolo via.

Mauro condivide con Manuel il sospetto che l'avaria dei freni della motocicletta sia stata volontaria e non accidentale. Cruz è preoccupato che la partenza di Jimena dalla tenuta si diffonda tra i suoi amici, cosa che Margarita ritiene difficile da evitare. Jana e Manuel continuano a incontrarsi da soli senza volerlo, mentre Abel non riesce ancora ad accettare la fine definitiva della sua relazione con Jana. Il Capitano de la Mata non si arrende e insiste affinché suo figlio segua una carriera militare….