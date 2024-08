La promessa, anticipazioni 27 agosto 2024: Manuel fa una richiesta particolare a Curro

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 27 agosto 2024

Simona non vede l’ora di ricevere da suo figlio la risposta alla sua missiva. Catalina ora sta molto meglio e può tornare a vivere una vita normale. Di conseguenza, la ragazza invita Romulo a fare una passeggiata e, per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per lei, gli dona una penna che apparteneva a suo fratello Tomas. Dopo che Curro ha rinunciato al titolo di conte de la Mata, Manuel gli chiede di accettare quello di barone de Linaja (a cui lui rinuncerebbe)… Seguici su Instagram.