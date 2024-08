La promessa, anticipazioni 28 agosto 2024: Cruz non partecipa alla gioia per Curro

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 28 agosto 2024

Curro ora è barone e si festeggia, ma il lieto evento non viene condiviso da tutta la famiglia, con Lorenzo e Cruz che preferiscono tenersi ben distanti. Mauro comunica a Romulo, Manuel, Feliciano e Martina che sta per lasciare La Promessa a causa di una nuova offerta di lavoro come maggiordomo presso i Muniz. Salvador e Maria dicono a Lope che hanno deciso di fidanzarsi nuovamente. Margarita svela a Cruz che, dietro la cessione del titolo di Manuel, c’è l’intercessione di Alonso. Abel getta la maschera con Jana e le rivela di aver visto lei e Manuel intenti a baciarsi nell’hangar… Seguici su Instagram.