La promessa, anticipazioni 29 agosto 2024: addio Mauro!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 29 agosto 2024

Abel svela a Jana che sa tutto della sua storia segreta con Manuel, dato che li ha visti baciarsi. Dopo molte discussioni, Cruz sembra accettare che Curro diventi il nuovo Barone De Linaja. Ma sarà davvero così? Catalina organizza il suo viaggio insieme a Pelayo: la ragazza ottiene il permesso del padre, a patto che Margarita vada insieme a loro nel ruolo di accompagnatrice. Fatto sta che in realtà Pelayo non vuole partire in quanto metterebbe a repentaglio i suoi affari con Jeromino, soprattutto ora che la guerra sembra vicina e il signor Cavendish ha un nuovo ordine di armi. Lorenzo chiede l'appoggio di Martina per avere informazioni su Curro, ma la ragazza non vuol saperne. Leonor comunica il suo ritorno da Parigi. Mauro lascia La Promessa per diventare il maggiordomo in una nuova casa e tutti lo salutano con commozione, soprattutto Teresa…