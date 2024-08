La promessa, anticipazioni 3 agosto 2024: Jana e Curro fanno una brutta scoperta…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 3 agosto 2024

Catalina paga Simona e Lope per la produzione della marmellata, dato che Pelayo ha insistito affinché saldasse il debito, anticipando i soldi di tasca propria. Jimena è molto arrabbiata con Manuel perché, dopo il ballo in maschera, è scomparso e al suo ritorno non ha dormito nella loro stanza. La donna crede che suo marito sia andato via con la misteriosa ragazza con cui ha ballato tutta la sera. Maria scopre che Jana non era realmente andata a Cordova per aiutare i feriti, ma quando le chiede spiegazioni, Jana si rifiuta di parlare.

Simona riceve una lettera da suo figlio Antonio che dice di accettare il suo invito e che presto arriverà a La Promessa. Simona è sconvolta perché non è stata lei a invitare Antonio. Feliciano racconta a Teresa cosa è successo con suo padre e Teresa conclude che la morte dell'uomo sia stata solo un incidente. Jana e Curro scoprono che Ramona è partita e ha lasciato loro una lettera….