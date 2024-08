La promessa, anticipazioni 30 agosto 2024: Romulo riorganizza il personale e…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 30 agosto 2024

Il personale è in ansia per la sparizione di Maria, ma i marchesi non intendono rivolgersi alla Guardia Civile; di conseguenza, la servitù decide di organizzare delle squadre di ricerca senza dirlo ai signori e con la complicità di Romulo e Pia. Cruz domanda a Pia se Feliciano sia figlio di Petra, ma lei – mentendo – dice di no e poi ne parla a Petra, che resta sorpresa per il gesto gentile. Catalina spiega a Pelayo che sarebbe voluta partire, ma lui le ripete che è meglio restare alla tenuta per controllare le marmellate.

Dopo aver parlato con Jeronimo delle grandi entrate collegate al traffico di armi, Pelayo chiede a Catalina di aumentare la produzione per mascherare il denaro. Dopo che Mauro è andato via, Romulo riorganizza i compiti dei camerieri e valletti, nominando Salvador primo valletto; quest'ultimo però non riesce a gioirne perché è troppo preoccupato per Maria. Manuel informa Curro che presto potranno sancire la cessione del titolo di Barone…