La promessa, anticipazioni 31 agosto 2024: Manuel dovrà far visita a Jimena?

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 31 agosto 2024

Manuel interviene in suo favore contraddicendo la madre. Margarita svela a Lorenzo quello che pensa su Pelayo e Jeronimo, e gli spiega di aver visto Pelayo con una valigetta piena di soldi, quindi gli propone con successo una sorta di alleanza per capire cosa c’è sotto.

Abel dice ai marchesi che ha trovato Jimena in condizioni non ottimali e preferirebbe che Manuel andasse a trovarla. Tra i marchesi e Manuel avviene un aspro confronto, al termine del quale Alonso sembra riuscire a convincere il figlio a far visita alla consorte, mentre lui tenterà di evitare che Cruz renda vane le ricerche di Maria.

Leonor viene ben accolta da tutti a La promessa. Pia ordina a tutta la servitù di non spettegolare più sul fatto che Petra è la mamma di Feliciano, ma tutti rimangono alquanto perplessi. Salvador sta facendo una prova come primo valletto e subito combina diversi guai, con Manuel e soprattutto con Alonso.