La promessa, anticipazioni 4 agosto 2024: Jana rivela a Maria di essere stata con Manuel

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 4 agosto 2024

Mercedes suggerisce a Manuel di trasferirsi nella loro residenza con Jimena, ma Manuel rifiuta fermamente. Jana rivela a Maria di essere stata in spiaggia con Manuel, invece di andare a Cordoba per assistere i feriti. Romulo, su richiesta di Pia, domanda al marchese di restituire la sua posizione a Lope, ma non ottiene alcun risultato. In previsione della partenza di Lope, Pelayo chiede a Catalina il permesso di chiamare il suo domestico, Jerome.

Mauro trova un fazzoletto macchiato di sangue appartenente a Romulo e, nel restituirglielo, trova il coraggio di informarsi sulla sua salute. Poiché non è avvenuta una riconciliazione tra la coppia, Mercedes chiede a Jana di preparare le valigie di Jimena per tornare alla loro residenza il prima possibile…