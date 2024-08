La promessa, anticipazioni 5 agosto 2024: Curro vuole avvicinarsi ad Alonso e…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 5 agosto 2024

Il ritorno di Jimena alla casa dei suoi genitori rappresenterebbe un grande scandalo, e Cruz è decisa a evitarlo ad ogni costo. Jimena accorda a Manuel una seconda chance e sceglie di rimanere, nonostante lui sia più innamorato che mai di Jana, e il sentimento sia reciproco. Curro desidera avvicinarsi ad Alonso, perciò chiede a Catalina di gestire la contabilità de La Promessa. Nel frattempo, la figlia maggiore cerca di sfruttare ogni occasione per trascorrere del tempo con Pelayo.

Malgrado gli sforzi di Romulo per far riassegnare Lope alle cucine e mantenerlo nella tenuta, il giovane cuoco è determinato a trasferirsi a Madrid per lavorare. Tuttavia, questa non è l’unica crisi nelle cucine: Simona è terrorizzata dalla visita imminente di suo figlio. Pia, dopo aver appreso dei sospetti di Mauro, insiste affinché Romulo confessi la verità sui fazzoletti insanguinati, ma il maggiordomo continua a sostenere di non sapere nulla. Martina fa lo stesso, dichiarando di essere in ottima salute… Seguici su Instagram.