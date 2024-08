La promessa, anticipazioni 6 agosto 2024: Curro viene scoperto da Alonso…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 6 agosto 2024

Martina afferma di sentirsi male a causa del senso di colpa che prova verso il padre, ma Margarita è preoccupata e decide di farla visitare prima da Jana e poi da Abel. Entrambi ritengono che il suo malessere sia dovuto a un consumo eccessivo di alcol, ma Martina continua a negare di aver bevuto. Cruz tenta di trovare un compromesso tra il figlio e la moglie, senza però riuscire a evitare che Margarita si intrometta nuovamente nelle questioni familiari. Questo porta a una discussione.

Jimena sospetta ancora che Manuel le stia nascondendo i veri motivi del suo viaggio e si rivolge a Maria e Teresa per avere informazioni. Jana e Manuel continuano a incontrarsi in segreto, ma Maria avverte Jana riguardo a Jimena. Nel frattempo, Curro, non avendo ottenuto il permesso di gestire la contabilità della tenuta, decide di trascrivere segretamente alcuni dati dal libro contabile di Catalina, ma viene scoperto da Alonso…