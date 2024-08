La promessa, anticipazioni 8 agosto 2024: l’arrivo di Jeronimo

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 8 agosto 2024

Dovendo arrivare a La Promessa sotto mentite spoglie, Jeronimo chiede notizie a Pelayo sulle persone che sta per conoscere e soprattutto su coloro ai quali dovrà stare più attento. Jimena, che ha notato l’assenza del marito dei giorni precedenti, tenta di sedurlo per riavvicinarsi a lui, ma Manuel si ritrae. L’improvviso interesse di Curro per la gestione della Promessa genera dei sospetti in Cruz, così Petra si reca da Romulo sperando di saperne di più.

Jeronimo giunge alla tenuta e Pelayo lo presenta a Catalina come il suo lacchè. Lope saluta tutti i suoi amici prima di partire e raccoglie l’affetto di tutti. Curro sorprende Martina intenta a uscire dalla tenuta nel cuore della notte. Abel va da Romulo per visitarlo, ma lui afferma di non avere bisogno di alcun controllo. Feliciano rivela a Teresa di voler andare a parlare con la Guardia Civile… Seguici su Instagram.