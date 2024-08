La promessa, anticipazioni dal 18 al 24 agosto 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 18 a sabato 24 agosto 2024

Catalina elude l’attacco di Jimena grazie all’intervento di Martina, che bussa alla loro porta. Catalina rimane sorpresa nel constatare che la cognata sembra molto più tranquilla.

Curro e Martina non sono riusciti a contenere l’amore che sentono reciprocamente, nonostante la prossima partenza di lui. Catalina e Pelayo ricevono con sorpresa il signor Cavendish.

Cruz rivela a Petra e Feliciano che il sergente indaga su di loro per la morte del padre. Il signor Cavendish si presenta in leggero anticipo ma tutto fila liscio finché Jimena non arriva a dare scandalo in assenza dei marchesi. Catalina e Margarita cercano di sminuire ma resta l’imbarazzo in tutti i presenti. Simona spera che Valentin scriva al suo Antonino e Candela la conforta. Valentin corteggia Maria e le regala dei fiori di campo. Curro non vuole più partire per studiare in Inghilterra e lo dice a Martina, che lo esorta a non perdere quell’occasione. Catalina informa Cruz e Alonso dell’accoglienza di Jimena al signor Cavendish; i marchesi appaiono preoccupati. Salvador ringrazia Maria per l’affetto dimostratogli durante la convalescenza. Pelayo e Catalina danno una degustazione di marmellate per convincere il signor Cavendish ad acquistarle e tutto va a gonfie vele. Catalina informa Jimena che se continuasse a dare in escandescenze potrebbe fare la fine di Eugenia.

Curro informa la famiglia di non avere più intenzione di partire per l’Inghilterra dove avrebbe dovuto frequentare l’università, provocando l’ira di Lorenzo e Cruz. Al contrario, Alonso gli dà tutto il suo appoggio e gli propone di lavorare per lui come assistente. Maria tenta di spiegare a Valentin che il loro rapporto non andrà mai oltre l’amicizia, ma il giovane non si rassegna. Romulo è in via di guarigione grazie alle cure di Abel e Jana. Durante una partita a carte, Jimena ha una crisi e inveisce contro Curro, Catalina e Martina. Jeronimo sente dei commenti in cucina su Jimena e coglie l’occasione per approfittare della fragilità della donna per metterla contro Catalina, dicendole che quest’ultima sta spingendo la famiglia affinché Jimena venga ricoverata in un sanatorio; in preda a un’altra crisi, la donna si scaglia contro la famiglia, in presenza di Cavendish, e minaccia di uccidere tutti. Funes torna a la Promessa e chiede di parlare con Feliciano.

Il sergente Funes informa Petra e Feliciano che l’indagine sulla morte del loro padre è stata chiusa. Durante la visita di Mr. Cavendish, Jimena ha un crollo nervoso.

Jimena è nella sua stanza con Catalina in ostaggio, e fa in modo che non entri nessuno. Maria è furiosa con Valentin che le ha rubato un bacio, e gli ribadisce di non essere interessata a lui. Curro cerca di scusarsi con Lorenzo per aver deciso di non partire, ma il padre lo respinge. Petra va da Feliciano, sollevata per la fine delle indagini della Guardia Civile, ma lui le dice che non vuole avere più niente a che fare con lei. Valentin e Simona scrivono una lettera al figlio della donna e gli chiedono di andare a trovarla. Abel cerca di parlare con Jana, ma lei non ha intenzione di affrontarlo. Jimena va nell’hangar e prende una tanica di combustibile, ma è costretta a nascondersi per l’arrivo di Pelayo e Jeronimo alle prese con le ricerche di Catalina. Manuel torna alla tenuta e Jana lo avverte della situazione di Jimena. I marchesi apprendono del suo rientro e lo rimproverano per essere andato via senza preavviso.

Jana si reca nella stanza di Jimena e scopre un incendio. Jana e Don Romulo portano in salvo lei e Catalina. Intanto Salvador avvisa Mauro dell’incendio e tutti danno una mano a spegnerlo. Catalina ha un’ustione a una gamba e ha inalato troppo fumo, quasi non respira, ma riesce a dire che è stata Jimena ad appiccare il fuoco. Anche Romulo ha inalato tanto fumo e potrebbe avere complicazioni dovute alla sua recente malattia polmonare. Il signor Cavendish sta per interrompere il rapporto d’affari con Pelayo e Jeronimo, ma il conte lo convince a non farlo. Il nuovo piano di Lorenzo per sbarazzarsi di Curro è quello di farlo arruolare nell’esercito. Secondo Abel ci sarebbe una terapia innovativa che potrebbe aiutare Catalina, ma serve dell’ossigeno che è da recuperare a Villalquino. Cruz, attraverso Petra, corrompe l’autista incaricato di prendere l’ossigeno per ritardare il più possibile. Jimena dice di non ricordare come sia scoppiato l’incendio.

I Duchi de Los Infantes arrivano alla Promessa. Non pensano che Jimena sia impazzita, ma sospettano che abbia avuto un esaurimento nervoso a causa del trattamento ricevuto dai Marchesi.

Mercedes non ritiene che Jimena sia responsabile dell’incendio. Cruz sostiene che lei abbia perso il senno. Margarita e Jose decidono di allontanarla dalla Promessa. Petra rivela a Feliciano il motivo per cui è stata obbligata a consegnarlo ai suoi genitori, fingendo che fosse il loro figlio. Feliciano rimprovera Petra per avergli mentito fin dalla nascita. Catalina è in bilico tra la vita e la morte, in attesa dell’ossigeno. Mauro e Pelayo partono in motocicletta per recuperarlo, ma al ritorno la moto subisce un guasto ai freni. Jimena abbandona la Promessa. Lope fa ritorno alla Promessa. Valentin prosegue nel corteggiare Maria. Curro informa Lorenzo della sua decisione di non arruolarsi nell’esercito. Feliciano è addolorato per la scoperta fatta. Teresa tenta di confortarlo. Mauro riesce a riparare la motocicletta. Manuel scopre tracce di benzina su un tessuto trovato nella stanza di Catalina.

Catalina risponde bene alla terapia, per la felicità di tutti tranne che per quella di Cruz. Il marchese affronta la moglie accusandola di essersi disinteressata della salute di sua figlia. Jana nota uno strano comportamento di Curro nei confronti di suo zio Alonso e questo la porta ad avere dei sospetti su quanto stia accadendo tra i due. Ma non è l'unica cosa che preoccupa Jana. Ora che Jimena è tornata al palazzo dei suoi genitori, teme che sia troppo avventato continuare a frequentare Manuel e così i due decidono di prendere le distanze almeno per un periodo. Grazie all'intervento di Feliciano, Salvador inizierà a rendersi conto che la tregua amorosa tra Maria Fernandez, Lope e lui non sta andando da nessuna parte. Teresa mette Feliciano di fronte alla realtà: non può affondare a causa del suo passato, soprattutto se non ne è nemmeno responsabile.