La promessa, anticipazioni dal 25 al 31 agosto 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 25 a sabato 31 agosto 2024

Feliciano confessa al resto della servitù che Petra è sua madre. Petra, vedendo svelato il suo grande segreto, cerca di non incrociare nessuno. María Fernández è riuscita a far capire a Lope che il suo cuore non gli appartiene, ma non vede l’ora di dichiarare il suo amore a Salvador. Sollevato dalla guarigione di Catalina, Alonso cerca di intervenire sulla questione del ritardo dell’autista, ma Cruz lo ha già preceduto licenziando il dipendente e mandandolo via. Da parte sua, Mauro condivide con Manuel il sospetto che la rottura dei freni della motocicletta sia stata intenzionale e non accidentale. Cruz spera con angoscia che la partenza di Jimena dalla tenuta non si diffonda tra i suoi amici, cosa difficile, secondo Margarita. Jana e Manuel ancora non riescono a evitare di incontrarsi da soli e Abel ancora non riesce ad accettare che Jana abbia rotto definitivamente con lui. Il Capitano de la Mata non getta la spugna e insiste affinché suo figlio intraprenda la carriera militare.

Curro si ribella al padre e minaccia la rinuncia al titolo di Conte de La Mata e al suo cognome. Alonso accetta il preventivo di (Don) Remigio. Manuel interroga Pelayo sulla causa dell’inspiegabile guasto alla motocicletta. Curro racconta ad Alonso la lite e le offese del padre; Alonso sostiene il nipote benché perplesso sulla rinuncia. Manuel rimpiange di aver creduto alla moglie e rinunciato al sogno aeronautico a Milano. Maria è temuta da Jeronimo e Pelayo, perché con una chiave universale, di Pia, è riuscita a ficcare il naso in magazzino. Feliciano allontana Petra e la accusa di averlo manipolato. Carlos invia una lettera a Candela che la legge a Simona, questa sollecita Valentin perché non ha notizie da Antonino, ma Valentin sembra brigare alle sue spalle. Alonso chiede a Manuel di rinunciare al titolo di barone de Linaja, ereditato dal nonno, in favore di Curro, visto che sarà il futuro marchese de Lujan.

Simona è ansiosa di ricevere da suo figlio la risposta alla sua lettera. Catalina è finalmente guarita e può tornare a una vita normale. Invita Romulo a fare una passeggiata e, per ringraziarlo di averle salvato la vita, gli regala una penna che apparteneva a suo fratello Tomas. Dopo la rinuncia da parte di Curro al titolo di conte de la Mata, Manuel gli propone di accettare quello di barone de Linaja a cui è pronto a rinunciare per cederlo a lui.

I festeggiamenti per la baronia di Curro non vengono condivisi da tutta la famiglia, soprattutto da Lorenzo e Cruz. Mauro annuncia a Romulo, Manuel, Feliciano, e Martina di stare lasciando La Promessa per una nuova offerta di lavoro come maggiordomo presso i Muniz. Salvador e Maria annunciano a Lope la loro decisione di fidanzarsi di nuovo. Margarita informa Cruz che, dietro la cessione del titolo di Manuel, c’è lo zampino di Alonso. Abel confessa ad Jana di aver visto lei e Manuel baciarsi nell’hangar.

Abel dice a Jana di essere a conoscenza della sua relazione segreta con Manuel, poiché li ha visti baciarsi. Dopo tante lamentele e discussioni, la Marchesa accetta che suo nipote Curro diventi il nuovo Barone De Linaja. Che cosa avrà fatto cambiarle idea? Caterina organizza il suo viaggio con Pelayo, riuscendo a ottenere il permesso del padre, a condizione che Margherita vada con loro come accompagnatrice. Ma il Conte non ha davvero intenzione di partire perché metterebbe a rischio i suoi affari con Jeronimo, a maggior ragione ora che la guerra è dietro l’angolo e il signor Cavendish ha un nuovo ordine di armi. Lorenzo chiede aiuto a Martina per avere informazioni su Curro, ma la ragazza si rifiuta. La più giovane della famiglia, Leonor, annuncia il suo ritorno da Parigi. Mauro lascia La Promessa per assumere l’incarico di maggiordomo in una nuova casa e tutta la servitù lo salutano commossi, soprattutto Teresa.

La servitù è preoccupata per la scomparsa di Maria, ma i marchesi si rifiutano di rivolgersi alla Guardia Civile, così decidono di organizzare delle squadre di ricerca all’insaputa dei signori e con la complicità di Don Romulo e Donna Pia. Cruz chiede a Pia se Feliciano sia figlio di Petra, ma lei mente, dicendo di no, e poi lo riferisce a Petra, stupita per il gesto gentile. Catalina dice a Pelayo che sarebbe voluta partire, ma lui le ribadisce che è meglio rimanere alla tenuta per tenere sotto controllo l’attività delle marmellate. Dopo aver parlato con Jeronimo delle grandi entrate legate al traffico di armi, il conte propone alla ragazza di ampliare la produzione per mascherare il denaro. Dopo la partenza di Mauro, Romulo riorganizza i compiti dei camerieri e valletti, e nomina Salvador primo valletto, ma il ragazzo si mostra titubante perché troppo preoccupato per Maria. Manuel informa Curro che presto potranno formalizzare la cessione del titolo di Barone.

Manuel interviene in suo favore contraddicendo la madre. Margarita rivela a Lorenzo i suoi sospetti su Pelayo e Jeronimo, e gli dice di aver visto il conte con una valigetta piena di soldi, quindi lo convince ad allearsi per scoprire cosa c’è sotto. Abel riferisce ai marchesi che ha trovato Jimena molto debilitata e suggerisce che Manuel vada a trovarla. Tra i marchesi e Manuel c’è un duro scontro, ma alla fine Alonso sembra convincere il figlio a far visita alla moglie, mentre lui cercherà di evitare che Cruz mandi all’aria le ricerche di Maria. Leonor è tornata a la Promessa ed è ben accolta da tutti. Pia intima a tutta la servitù di non fare più commenti sul fatto che Petra è la madre di Feliciano e tutti restano un po’ perplessi. Salvador, che sta facendo una prova come primo valletto, combina una serie di guai, prima con Manuel e soprattutto con Alonso. Seguici su Instagram.