La promessa, anticipazioni dall’11 al 17 agosto 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 11 a sabato 17 agosto 2024

La servitù fa la conoscenza con Valentin, un ragazzo amico del figlio di Simona. Valentin si fermerà per un periodo nella tenuta dove lavorerà per pagarsi vitto e alloggio. Martina è molto pallida e Catalina le dice di farsi visitare da Abel. Jimena è angosciata perché non sa cosa ha fatto Manuel quando è partito con l’aeroplano. Manuel scopre da Mauro che Jimena sta chiedendo alla servitù notizie sul suo viaggio. Pelayo decide di togliere alla servitù le chiavi del magazzino dove sistemare le marmellate e di darle a Jeronimo. Sia la servitù che Catalina sono contrarie. Manuel accusa Jimena di avergli nascosto l’invito a una competizione con gli aeroplani. Cruz riprende Manuel per il litigio da lui avuto con Jimena. Manuel le dice di non voler rovinare la sua vita stando con Jimena. Margarita dice a Manuel che ci sono dei modi per risolvere il problema di Jimena.

Margarita suggerisce a Manuel un matrimonio di facciata, che nel privato liberi i coniugi. Alonso scopre da Pia che Romulo è gravemente malato e lo obbliga a una settimana di riposo, pena il licenziamento in tronco. Curro, entusiasta, racconta a Jana del viaggio con Alonso. Mauro sostituisce Romulo e resta valletto personale di Manuel. Valentin dice a Simona che il figlio ha perso la moglie in passato, poi aggiunge di essersi lasciato il peggio alle spalle e che ora ha una nuova relazione. Cruz insiste con Abel per il suo malore, Abel lo attribuisce alla pressione alta per una lite con suo figlio. Curro offre a Martina un omaggio in argento ma senza esito. Valentin fa il filo a Maria, che si diverte. Feliciano si apre con Salvador, i due fraternizzano. Pelayo rassicura Alonso e Lorenzo sull’ingresso dell’ospite inglese, ma il marchese teme ricadute in caso di un eventuale conflitto. Manuel propone un compromesso a Jimena: un matrimonio di facciata.

Jimena si è trasferita nella camera di Leonor, ma è determinata a risolvere i suoi problemi coniugali e dice a Cruz che ha intenzione di lottare per il suo matrimonio, convinta di superare il brutto momento. Curro si avvicina sempre più ad Alonso e gli dice che vorrebbe che fosse lui suo padre. Quando la cosa arriva a Cruz, la donna si convince che Curro sa per certo di essere il figlio di Alonso e si confida con Petra. Mauro è in difficoltà con il suo lavoro da maggiordomo, Pia lo aiuta e gli consiglia di parlare con Romulo e la cosa si rivelerà utile. Teresa cerca di spingere Feliciano a raccontare dell’incidente in cui è morto suo padre e Simona, pur non sapendo cosa nasconda il ragazzo, gli dà lo stesso consiglio. Manuel racconta a Jana che Abel è ancora convinto di essere il suo fidanzato e questo la spinge a chiarire la situazione con il medico, che però la sorprende con una proposta di matrimonio. Manuel è disperato per la sua situazione coniugale.

Jerome dubita che possa continuare a fare affidamento su Pelayo, sospettando che si stia davvero innamorando di Catalina. Manuel scappa da La Promessa, lasciando una lettera a Catalina in cui confessa la situazione insostenibile con Jimena. Martina è sempre più depressa, tanto che Curro andrà di notte in camera sua per affrontare la sua situazione. Cruz trova fastidiosa la presenza di Curro, notando l’interesse che sta mostrando verso Alonso, ed ordina a Lorenzo di occuparsi di lui affinché lo cacci di casa. Lope scrive una lettera alla servitù de La Promessa, nel quale non dimentica di menzionare in particolar modo Maria, suscitando risentimento in Salvador.

Curro affronta Martina ora che sa dove va quando la sera esce di nascosto dalla tenuta. Ma non è l’unico a saperlo: anche Feliciano ha scoperto il segreto della ragazza, che preferisce annegare il dolore della perdita del padre nell’alcol, piuttosto che farsi aiutare nell’affrontarlo dalle persone che le vogliono bene. Jana evita Abel dopo la sua proposta di matrimonio, mentre Maria si propone di aiutare Valentin, dopo che lui si è offerto come aiutante in cucina, vista la difficoltà delle cuoche in seguito all’assenza di Lope. Curro rifiuta la proposta di Lorenzo di andare a studiare in Inghilterra. L’assenza di Manuel si ripercuote su Jimena: prima dice a Martina che sta preparando un viaggio romantico in Italia e poi fa una sfuriata alla Marchesa, accusandola di essersi lavata le mani dei problemi del suo matrimonio con Manuel. Domestiche e valletti si scontrano sulla divisione dei compiti e la responsabilità ricade su Mauro, che non sa come gestire la situazione.

Catalina dice a Pelayo di voler interrompere i loro rapporti, personali e commerciali, e che Margherita l’aveva messa in guardia sugli uomini, ma poi gli concede un’altra possibilità.

Cruz affronta Jimena e in parte la incolpa del comportamento di Manuel. Curro parla con Margarita in presenza di Martina; non svela le uscite notturne della ragazza, ma riesce a convincerla a farsi visitare di nuovo dal medico. Salvador si mostra geloso di Valentin parlando con Feliciano. Dopo aver visitato Jimena, Abel dice ai marchesi che sarebbe meglio far intervenire uno psichiatra, nel frattempo le prescrive riposo e dei farmaci, che però Jimena si rifiuta di assumere perché teme che vogliano avvelenarla. Le cuoche e il resto della servitù crea subbuglio per mettere alla prova Mauro nel ruolo di maggiordomo; la situazione in realtà è una farsa organizzata da Don Romulo. Alonso affronta Lorenzo per dirgli che la scelta di mandare Curro all’estero è sbagliata per via della situazione europea. Catalina dice a Margarita che si rifiuta di rinunciare alla propria libertà in vista di un eventuale matrimonio con Pelayo. Petra cerca di convincere Feliciano a non recarsi dalla Guardia civile.

Petra rivela a Feliciano di essere sua madre e gli confessa di aver ucciso suo nonno. Jana e Maria notano che qualcuno è entrato nella loro stanza: si tratta di Valentin.

Catalina elude l'attacco di Jimena grazie all'intervento di Martina, che bussa alla loro porta. Catalina rimane sorpresa nel constatare che la cognata sembra molto più tranquilla.