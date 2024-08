La Promessa anticipazioni: Lorenzo finge un malore, il motivo è molto malvagio!

I telespettatori de La Promessa sono abituati all’estrema falsità del capitano Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano). Tuttavia, nelle prossime puntate italiane della soap iberica, l’uomo supererà se stesso e, in accordo con Cruz Ezquerdo (Eva Martin), darà il via ad uno spietato piano per uccidere il “figlio” Curro (Xavi Lock) senza dare troppo nell’occhio. Per questo, pur di garantirsi un alibi, inscenerà un malore…

La Promessa, news: Lorenzo e Cruz decidono di uccidere Curro

Tutto partirà quando Curro accetterà la proposta di Manuel (Arturo Sancho) di ereditare al suo posto il ruolo di barone dal defunto nonno Juan. Dato che non riuscirà a sopportare l’idea che il figlio illegittimo del marito Alonso (Manuel Regueiro) erediti lo stesso titolo nobiliare che apparteneva al padre, Cruz farà leva sull’odio che Lorenzo ha sempre sentito per Curro.

Puntando sul fatto che De La Mata crede che Curro sia frutto di un tradimento perpetrato ai suoi danni dalla moglie Eugenia, Cruz chiederà con successo a Lorenzo di aiutarla ad uccidere il ragazzo. Per questo, i due escogiteranno un piano per far sembrare la morte di Curro come il frutto di uno sfortunato incidente all’interno di una battuta di caccia…

La Promessa, trame: Alonso dà l’ok per la battuta di caccia

In pratica, dato che l’assunzione del titolo di barone del giovane sarà ormai imminente, Cruz e Lorenzo proporranno ad Alonso di dare l’annuncio ufficiale nel corso di una battuta di caccia da organizzare nella loro tenuta, alla presenza di diversi ospiti. In tal senso, c’è da dire che Alonso riterrà buona l’idea della moglie e del cognato e darà subito il suo benestare affinché l’evento venga organizzato nel più breve tempo possibile.

Da un lato, per assicurarsi che l’omicidio vada in porto senza alcun tipo di intoppo, Cruz deciderà di utilizzare l’inesperto Feliciano Arcos (Marcos Orengo) come aiutante di Curro; dall’altro, visto che stando alle sue intenzioni e a quelle dalla cognata il “figlio” dovrà morire a causa di un proiettile vagante, Lorenzo dovrà procurarsi un alibi convincente per restare a La Promessa e non partecipare alla battuta di caccia.

La Promessa, spoiler: Lorenzo finge un malore

Proprio per questo, il giorno precedente all’evento, Lorenzo fingerà di sentirsi male durante una partita di biliardo. Dopo una visita, il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) riterrà quindi possibile che il capitano De La Mata abbia avuto un attacco di sciatica e gli raccomanderà assoluto riposo per qualche giorno.

Una bugia perfetta con la quale, di fatto, Lorenzo non potrà presenziare alla battuta di caccia organizzata con il vile scopo di assassinare Curro. Come però vi abbiamo già fatto capire, non tutto andrà esattamente come i perfidi Cruz e Lorenzo hanno immaginato… Seguici su Instagram.