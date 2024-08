La Promessa: Cruz chiede a Lorenzo di uccidere Curro! | Anticipazioni

Propositi omicidi nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Stanca del modo in cui il “nipote” Curro de la Mata (Xavi Lock) si starà facendo strada nel “rango nobiliare”, Cruz Ezquerdo (Eva Martin) deciderà di eliminare per sempre il ragazzo e per farlo chiederà aiuto al cognato Lorenzo (Guillermo Serrano).

La Promessa, news: Curro e l’accordo con Manuel

La storyline partirà nel momento in cui Manuel de Lujan (Arturo Sancho) chiederà con successo al cugino Curro di ereditare al suo posto il titolo di barone del defunto nonno Juan. A quel punto, visto che non vorrà avere più nulla da spartire con il “padre” Lorenzo, Curro accetterà la proposta di Manuel, facendo indispettire parecchio anche Cruz.

Disposta a tutto pur di evitare che il figlio illegittimo (e segreto) del marito Alonso (Manuel Regueiro) diventi barone, Lorenzo cercherà di fare leva sull’astio di Lorenzo, asserendo che tutti quanti cominceranno a parlare male di lui qualora Curro non dovesse ereditare il suo titolo nobiliare di Conte preferendo quello decisamente più basso di Barone del nonno Juan. Nulla sembrerà però fare desistere Curro dalle sue intenzioni, nemmeno un consiglio che le darà la sorella Jana Exposito (Ana Garces)…

La Promessa, trame: Jana confessa a Curro il segreto di Pia

Per convincerlo a rinunciare al titolo di barone, Jana farà presente a Curro che Juan era un uomo senza scrupoli che non esitava a violentare le sue sottoposte. Quando il giovane le dirà che non ha nemmeno una prova delle sue gravi accuse, Jana spiffererà quindi a Curro che una delle vittime del nonno è stata la governante Pia Adarre (Maria Castro) e che il piccolo Diego è il frutto di tale violenza.

Una mossa con la quale Jana si inimicherà Pia, con la quale fortunatamente riuscirà a riconciliarsi in tempi brevi grazie all’aiuto dello stesso Curro. Tuttavia, la confessione farà sorgere dei dubbi nel giovane, che tenterà di stoppare le pratiche per acquisire da Manuel il titolo di barone.

Un dietrofront che non piacerà a Alonso, che rimprovererà aspramente Curro per la sua indecisione. Non a caso, proprio per non dare un dispiacere al suo vero padre, alla fine Curro accetterà di proseguire con l’accettazione del titolo, promettendo a se stesso che lo ripulirà da tutta la “pubblicità” negativa data dal nonno.

La Promessa, spoiler: Cruz chiede a Lorenzo di uccidere Curro!

Occhio dunque al successivo proposito di Cruz: dato che non sarà riuscita a fare nulla per fermare Curro, la Ezquerdo coglierà al volo un assist del cognato Lorenzo, che si lamenterà del fatto che un “moccioso” sta per prendersi gioco di loro. Senza esitare, Cruz dirà dunque a Lorenzo che l’unico modo per scongiurare la “beffa” è quello di eliminare il problema alla radice, ossia di uccidere Curro.

Ma quale sarà la risposta di Lorenzo? Accetterà di eliminare il ragazzo che per tutti quanti è suo figlio? Vi anticipiamo già da ora che la trama si rivelerà più spinosa del previsto e che alla fine, purtroppo, a pagare sarà qualcun altro…