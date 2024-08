La Promessa: Curro e Feliciano feriti gravemente! | Anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, i telespettatori si troveranno ad assistere ad un perfido piano messo in atto dagli spietati Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano). I due vorranno infatti assassinare il giovane Curro (Xavi Lock), ma a rimetterci sarà anche il povero Feliciano Arcos (Marcos Orengo). Vediamo insieme in che modo…

La Promessa, news: il piano di Cruz e Lorenzo ha inizio

Come sapete, Cruz e Lorenzo vorranno evitare che Curro erediti il titolo di barone dal defunto nonno Juan. La Ezquerdo non riuscirà infatti a sopportare l’idea che il figlio illegittimo (e segreto) del marito Alonso (Manuel Regueiro) diventi barone al posto di Manuel (Arturo Sancho); il capitano non vorrà invece che quello che per tutti è il suo erede lo umili di fronte a tutta la nobiltà rifiutando il suo titolo di Conte.

Proprio per questo, seppur con delle motivazioni diverse, Cruz e Lorenzo proporranno ad Alonso di organizzare una battuta di caccia con la quale festeggiare la baronia di Curro. Tuttavia, in quel giorno, De La Mata assumerà un sicario che avrà come compito quello di assassinare Curro, facendo sì che la tragica fatalità venga archiviata come un semplice incidente di caccia causato da una sfortunata mina vagante. Non tutto andrà però per il verso giusto…

La Promessa, spoiler: Curro e Feliciano feriti gravemente!

Per evitare di attirare a sé dei sospetti, Lorenzo fingerà di avere un attacco improvviso di sciatica pur di non presentarsi alla battuta di caccia; nel frattempo Cruz vorrà che sia l’inesperto Feliciano ad affiancare Curro durante la battuta.

Così, l’evento avrà ufficialmente inizio e Feliciano avrà modo di approfondire la conoscenza con il signorino, parlandogli con il sorriso sulle labbra dell’imminente matrimonio con la sua amata Teresa Villamil (Andrea Del Rio).

Tali confidenze verranno stroncate sul nascere quando il sicario assoldato da Lorenzo farà partire dei colpi dal suo fucile; con il primo riuscirà a beccare Curro quasi all’altezza del cuore, mentre con il secondo, probabilmente per errore, colpirà Feliciano, che si accascerà dopo essere stato colpito al basso ventre.

La Promessa, trame: Feliciano e Curro in pericolo

I primi a soccorrere i feriti saranno Salvador Romea (Mario Garcia), Manuel e Alonso, che sospenderanno immediatamente la battuta di caccia e daranno l’allarme al dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) affinché possa salvare entrambi. Tuttavia, data la gravità delle ferite di Curro e Feliciano, Alonso riterrà idoneo chiamare anche un altro medico.

La situazione, nel giro di poco tempo, farà disperare Jana Exposito (Ana Garces) e Martina (Amparo Pinero), preoccupate per le condizioni in cui verserà Curro, ma anche Petra Arcos (Marga Martine), che starà per ora al capezzale del figlio Feliciano insieme a Teresa. D’altro canto, Cruz se la prenderà con Lorenzo, dandogli dell’incapace poiché Curro, nonostante la ferità, non sarà ancora passato a miglior vita, come invece avevano preventivato.

Un nervosismo, quello della Ezquerdo, che aumenterà quando Curro sembrerà essere fuori pericolo, esattamente come Feliciano. Ma le cose andranno davvero così? Non è detto, infatti, che entrambi riescano a salvarsi… Seguici su Instagram.