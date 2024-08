La Promessa: Feliciano chiede a Teresa di sposarlo! | Anticipazioni

Per una proposta di matrimonio che finirà in malo modo come quella che farà Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) a Catalina de Lujan (Carmen Asecas), un’altra andrà a gonfie vele nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Certo che sia la donna della sua vita, Feliciano Arcos (Marcos Orengo) chiederà infatti a Teresa Villamil (Andrea del Rio) di sposarlo. Vediamo dunque cosa succederà…

La Promessa, news: Feliciano si confida con Romulo

La storyline si delineerà nel momento in cui Feliciano deciderà di dare una nuova opportunità alla madre Petra (Marga Martinez), anche se quest’ultima si sarà rifiutata di dirgli il nome del padre. Dato che starà mettendo a posto ogni cosa nella sua vita, il giovane Arcos capirà che Teresa è la donna con la quale vuole stare fino alla fine dei suoi giorni.

Proprio per questo, Feliciano parlerà un giorno a Romulo Baeza (Joacquin Climent) dei sentimenti che sente per la Villamil e gli anticiperà che sta pensando di chiederle di sposarlo. Parole che il maggiordomo accoglierà col sorriso, sottolineando che merita di essere felice al fianco di Teresa. Non a caso, Romulo consiglierà a Feliciano di farsi coraggio e farà quanto prima la proposta alla sua amata…

La Promessa, spoiler: Feliciano chiede a Teresa di sposarlo

Tuttavia, in più di un’occasione, Feliciano si lascerà sopraffare dalla sua timidezza e rimanderà la fatidica proposta nuziale, in primis perché avrà paura di un rifiuto da parte di Teresa. Comunque sia, al termine di un’intensa giornata di lavoro, alla fine Arcos riuscirà a dire alla Villamil tutto quello che sente e si inginocchierà di fronte a lei, con tanto di anello, per chiederle ufficialmente di diventare sua moglie.

Al settimo cielo per la proposta che non si aspettava minimamente, Teresa comincerà dunque a piangere. A quel punto, Feliciano fraintenderà tutta la situazione e, goffamente, crederà che la fidanzata stia per rifilargli un sonoro no, proprio come Catalina ha fatto con Pelayo. Il valletto potrà quindi tirare un sospiro di sollievo quando Teresa lo bacerà e gli dirà di sì, felice di passare la sua vita con lui.

La Promessa, trame: Petra scopre che Feliciano sta per sposarsi

Ma come accoglierà Petra tale notizia? Fortunatamente, la domestica sarà d’accordo con la decisione presa dal figlio e si complimenterà con lui per il futuro matrimonio con Teresa. Ma, alla fine, le nozze avranno davvero luogo?

Vi consigliamo di fare attenzione a ciò che accadrà in seguito a La Promessa poiché la storyline di Teresa e Feliciano andrà ad intersecarsi con quella di Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e il cognato Lorenzo de la Mata (Xavi Lock), i quali staranno progettando di uccidere il povero Curro (Xavi Lock).

I due, per non dare troppo nell’occhio, penseranno quindi di convincere Alonso (Manuel Regueiro) ad organizzare una battuta di caccia, durante la quale intendono colpire il ragazzo con un “proiettile vagante”. Preparatevi dunque ad un “colpo di scena” sconvolgente che avverrà durante la stessa… Seguici su Instagram.