La Promessa: Lorenzo e Margarita alleati, ecco contro chi | Anticipazioni

Anche se nelle recenti puntate italiane de La Promessa hanno discusso, prossimamente arriverà il tempo di fare fronte comune per Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) e Margarita de Lujan (Cristina Fernandez). I due cognati dei marchesi Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) avranno infatti dei sospetti sul legame tra Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) e il suo valletto Jeronimo Gamboa (Andreas Munoz) e cercheranno di fugarli…

La Promessa, news: Pelayo, Jeronimo e le pressioni di Mister Cavendish

La storyline si delineerà nel momento in cui, prendendosi gioco di Catalina (Carmen Asecas), Pelayo e Jeronimo faranno arrivare alla villa Mister Cavendish, che presenteranno a tutti quanti come un imprenditore inglese che è interessato a comprare diversi quantitativi della marmellata prodotta a La Promessa. Cavendish sarà però un trafficante d’armi, esattamente come Pelayo e Jeronimo. I tre si accorderanno infatti per nascondere fucili e pistole nelle casse delle marmellate, per sfuggire così ai controlli della guardia civile.

Un vero e proprio piano criminale che presenterà, ovviamente, dei rischi: non a caso, Pelayo temerà di poter essere scoperto da un momento all’altro e impedirà a tutti i domestici di avere accesso nel magazzino predisposto da Catalina, che continuerà ad essere ignara del doppio gioco portato avanti dal fidanzato.

La Promessa, trame: Margarita inizia a sospettare di Pelayo e Jeronimo

Rientrata una breve crisi con Catalina, che minaccerà di chiudere il loro fidanzamento non sentendosi chiamata abbastanza in causa in alcune decisioni importanti del loro negozio, Pelayo continuerà dunque a portare avanti la sua trattativa con Cavendish, coinvolgendo il socio Jeronimo in ogni aspetto della stessa. Un legame, quello con il lacchè, che verrà osservato da lontano da Margarita, la quale inizierà a capire come tra i due ci sia qualcosa che non va e vorrà vederci più chiaro.

Visto che non riuscirà ad entrare nel magazzino, prontamente chiuso a chiave da Jeronimo, Margarita si confronterà con Lorenzo. Quest’ultimo penserà esattamente come lei che Gomez de la Serna non sia del tutto limpido e, proprio per questo, accetterà di stare accanto alla Lujan nella particolare investigazione.

La Promessa, spoiler: Pelayo in difficoltà

In tal senso, bisognerà fare attenzione a ciò che succederà in seguito a tutti questi fatti: data la sparizione di Maria Fernandez (Sara Molina), rapita da Valentin (Carlos Suarez), Pelayo comincerà a considerare rischioso che La Promessa continui ad essere il punto cruciale della vendita di armi a Cavendish, ciò perché il sergente Funes (Rafa de Vera) sarà sempre nei paraggi nel tentativo di rintracciare la domestica.

Proprio per questo, Pelayo proporrà a Cavendish un piano alternativo affinché la trattativa vada avanti, puntando anche sul fatto che Alonso gli ha chiesto di non ospitare più l’inglese nella sua tenuta (dato l’approssimarsi di un conflitto mondiale che vede coinvolta proprio la nazione dell’uomo). Cavendish non vorrà però sentire ragioni e pretenderà che le munizioni partano proprio dalla residenza dei Lujan e minaccerà, in caso contrario, di dare il via a una rappresaglia contro lo stesso Gomez de la Serna.

Non sapendo né lui e né tanto meno Jeronimo come uscire dalla situazione venutasi a creare, Pelayo sarà sempre più nervoso e finirà per commettere una serie di passi falsi, prontamente notati da Margarita e Lorenzo… Seguici su Instagram.