La Promessa anticipazioni: Maria, ecco chi l’ha rapita. Pericolo all’orizzonte!

Il rapimento di Maria Fernandez (Sara Molina) sarà al centro delle puntate italiane de La Promessa in onda tra qualche settimana. Una storyline che verrà contraddistinta da diversi colpi di scena, a partire da quello che accadrà al suo rapitore…

La Promessa, news: Maria rapita e rinchiusa in una grotta

Maria sparirà nel nulla subito dopo aver confessato a Salvador Romea (Mario Garcia) che non ha mai smesso di amarlo e gli chiederà con successo di riprendere la loro relazione dal punto nel quale l’avevano lasciata. Qualche ora dopo, Maria deciderà dunque di recarsi nel paese per fare una commissione, ma non farà più ritorno nella tenuta.

La prima a rendersi conto della sparizione della donna sarà Jana Exposito (Ana Garcia), che darà immediatamente l’allarme e si metterà a cercarla con Salvador e Lope Ruiz (Enrique Fortun). Il giorno successivo, Jana spingerà dunque il maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent) a convincere i marchesi ad avvisare la guardia civile affinché possano intensificare le ricerche di Maria. Per evitare di avere nuovamente intorno il sergente Funes (Rafa de Vara), Cruz Ezquerdo (Eva Martin) non darà però il suo benestare.

A quel punto, Manuel de Lujan (Arturo Sancho) andrà contro il parere della madre e avviserà Funes, che arriverà nella tenuta per dare il via alle investigazioni. Il tutto mentre i telespettatori scopriranno che Maria è stata rapita e legata all’interno di una grotta…

La Promessa, trame: Valentin ha rapito Maria!

A rapire Maria, come verrà mostrato in seguito, sarà stato Valentin (Carlos Suarez), il presunto amico del figlio di Simona (Carmen Flores Sandoval) assunto da Catalina (Carmen Asecas) per l’attività di produzioni delle marmellate e come aiuto in cucina. Ossessionato dalla domestica, Valentin avrà deciso di sequestrare Maria e legarla all’interno di una grotta per convincerla a dare un’opportunità al loro rapporto, che a suo dire sfocerà un giorno in un grande amore.

Tuttavia, nel giro di poco tempo, il cerchio comincerà a stringersi attorno a lui. Simona troverà infatti nella sua borsa una lettera per il figlio, che Valentin a suo dire gli aveva già inviato. Insospettita, Simona farà dunque delle domande a trabocchetto a Valentin sul conto del figlio Antonito e capirà che, in realtà, non lo conosce affatto.

I sospetti aumenteranno ulteriormente quando Funes dirà a Jana che uno scialle insanguinato di Maria è stato rinvenuto in una località dove, qualche mese prima, era stata trovata una ragazza deceduta in circostanze misteriose. Località che combacerà a quella indicata da Valentin sul suo primo incontro, mai avvenuto, con Antonito.

La Promessa, spoiler: la guardia civile sospetta di Valentin ma…

Visto che Valentin avrà sulle braccia degli strani graffi, Funes non scarterà del tutto l’idea che sia lui l’artefice della sparizione di Maria. Per questo, inizierà a seguirlo di nascosto, insieme ad altri due uomini, per capire se possa condurli nel luogo dove si trova la Fernandez. Indagini che Funes non riuscirà però a tenere nascosto a lungo a Valentin, tant’è che il ragazzo capirà di essere stato scoperto e preparerà in fretta e furia le valigie per fare perdere le sue tracce.

Appena si renderà conto di ciò, Jana tenterà dunque di impedire la fuga del giovane. Pochi secondi nei quali Valentin scorgerà tra gli alberi del bosco i funzionari della guardia civile e comincerà a correre il più lontano possibile. E proprio lì accadrà l’irreparabile: uno degli uomini di Funes farà partire un colpo dal suo fucile che prenderà Valentin in pieno petto.

Prima di esalare il suo ultimo respiro, Valentin sorriderà malignamente e dirà all’orecchio di Jana che ormai Maria è destinata a morire di stenti. Valentin non rivelerà infatti il luogo dove ha nascosto la Fernandez. E così la trama legata al rapimento di Maria sarà tutt’altro che chiusa e si trasformerà in una corsa contro il tempo per rintracciarla… Seguici su Instagram.