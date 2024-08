La Promessa: Maria, Cruz si rifiuta di riassumerla! | Anticipazioni

Come si comporterà Cruz Ezquerdo (Eva Martin) una volta che verrà fuori che non è stata Maria Fernandez (Sara Molina) a rubare un prestigioso orologio al cognato Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano)? Cerchiamo di capirlo, spiegandovi quello che succederà nelle prossime puntate italiane de La Promessa…

La Promessa, news: Cruz licenzia Maria

La storyline partirà nel momento in cui Lorenzo farà sapere a tutti quanti che dalla sua stanza è sparito il sopracitato orologio. Di lì a poco, il capitano accuserà quindi i domestici di furto e i sospetti si concentreranno in particolar modo su Maria, “colpevole” di aver rimesso a posto la stanza dell’uomo nel giorno della sparizione dell’oggetto.

A quel punto, incurante del fatto che la ragazza è appena ritornata in servizio dopo essere stata rapita da Valentin (Carlos Suarez), Cruz non vorrà indagare oltre sulla faccenda e procederà col licenziamento di Maria, la quale si troverà da un giorno all’altro in mezzo alla strada e si rifugerà nella casetta abbandonata dell’anziana Ramona (Inma Perez Quiros). Tuttavia, l’allontanamento ingiusto della Fernandez dalla tenuta animerà diversi personaggi, in primis il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara)…

La Promessa, trame: Abel trova il vero colpevole

Eh sì: per far colpo su Jana Exposito (Ana Garces), sempre più lontana da Manuel de Lujan (Arturo Sancho) a causa di alcuni dubbi che proprio il dottore le instillerà volontariamente, Abel interrogherà tutti i dipendenti de La Promessa e, anche grazie all’aiuto di Salvador (Mario Garcia), noterà alcune contraddizioni nei racconti di Jeronimo Gamboa (Andreas Munoz), il valletto di Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina).

A quel punto, Abel si introdurrà nella stanza di Jeronimo, dove troverà l’orologio. Ovviamente, il medico metterà immediatamente sull’avviso il maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent), che accetterà di mantenere il riserbo sulla questione su richiesta di Pelayo. La voce della colpevolezza di Jeronimo non tarderà però ad arrivare anche agli orecchi degli altri dipendenti, certi che di lì a poco Maria verrà reintegrata in servizio…

La Promessa, spoiler: Cruz si rifiuta di riassumere Maria

Tale pensiero lo avrà anche la governante Pia Adarre (Maria Castro), che avviserà immediatamente Cruz dell’innocenza di Maria, chiedendole appunto se deve contattarla per farle riprendere le sue mansioni. A sorpresa, la Ezquerdo non vorrà però sapere nemmeno il nome del vero colpevole e sottolineerà che Maria sta benissimo dov’è, visto che di recente nella tenuta è stata assunta Vera Gonzalez (Angela Echaniz), che troverà sveglia e preparata.

Insomma, anche se verrà scagionata, Maria non potrà ritornare a La promessa, tutto ciò proprio mentre Pelayo obbligherà Jeronimo a restituire l’orologio a Lorenzo, incrinando ancora di più il suo rapporto già altalenante con il valletto.

Comunque sia, di fronte a tale ingiustizia Jana non vorrà starsene con le mani in mano e, appena scoprirà da Pia e Romulo che Maria non può tornare, prometterà a se stessa che farà il possibile per mettere fine all'ennesima ingiustizia perpetrata da Cruz…