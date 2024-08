La Promessa: Cruz licenzia Maria! | Anticipazioni

Dopo essere tornata sana e salva a La Promessa in seguito al rapimento ai suoi danni effettuato da Valentin (Carlos Suarez), Maria Fernandez (Sara Molina) dovrà affrontare un nuovo ostacolo nelle prossime puntate italiane della telenovela iberica. La giovane domestica verrà infatti licenziata da Cruz Ezquerdo (Eva Martin) per un motivo ben preciso…

La Promessa, news: Lorenzo e la sparizione dell’orologio

La storyline comincerà nel momento in cui, dopo aver accettato di uccidere il “figlio” Curro (Xavi Lock) su suggerimento di Cruz, Lorenzo de la Mata (Guillermo) farà sapere a tutti quanti che dalla sua stanza è sparito un prezioso orologio. A quel punto, il Capitano scarterà con forza l’idea di aver perso l’oggetto, ribadendo in più circostanze che l’orologio si trovava sopra uno dei suoi comodini l’ultima volta che lo ha visto.

Nonostante l’invito da parte del marito Alonso (Manuel Regueiro) di andare cauta nell’affrontare la questione, Cruz tenderà da subito ad accusare i domestici di furto, motivo per il quale vorrà capire chi sia l’ultima domestica che è entrata nella stanza di Lorenzo. Quella persona, purtroppo, sarà proprio Maria…

La Promessa, trame: Maria e i contrasti con Vera

Eh si: già sapete che, nei giorni del rapimento di Maria, Cruz incaricherà la governante Pia Adarre (Maria Castro) di cercare una nuova domestica in grado di sostituire la ragazza. La scelta ricadrà quindi su Vera Gonzalez (Angela Echaniz), una ragazza in fuga dal padre dispotico che inizialmente verrà nascosta da Lope (Enrique Fortun) nella soffitta della tenuta.

Appena riprenderà servizio a La Promessa, una volta che si sarà ripresa dal tutto in seguita al rapimento, Maria vedrà in Vera una sorta di nemica, tant’è che la rimprovererà ad ogni minimo errore e – proprio nella mattinata in cui si verificherà il furto – le proibirà di rifare la stanza di Lorenzo. Cosa che darà modo all’arcigna Petra Arcos (Marga Martinez) di nutrire dei sospetti nei confronti della Gonzalez, dato che prima del suo arrivo non si era mai verificato un furto.

La Promessa, spoiler: Cruz licenzia Maria

Tuttavia, Cruz riterrà che la responsabile del furto sia proprio Maria e, nonostante i tanti anni al suo servizio, non ci penserà due volta prima di licenziarla e chiederle di lasciare La Promessa quel giorno stesso. Una decisione, da parte della marchesa, che spiazzerà la Fernandez, ma anche tutto il personale di servizio, deciso più che mai a dimostrare l’innocenza della ragazza per costringere Cruz a riassumerla.

Oltre a Jana e a Salvador Romea (Mario Garcia), il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) deciderà quindi di impegnarsi a fondo per far sì che Maria possa tornare quanto prima nella tenuta. E così, un giorno, "interrogherà" Feliciano (Marcos Orengo) e Jeronimo (Andres Suarez) per capire che cosa hanno fatto il giorno del furto dell'orologio. Se la versione di Feliciano sembrerà sensata, quella dell'assistente di Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) presenterà invece una contraddizione. E il primo a notarlo sarà proprio Salvador…