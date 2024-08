La Promessa: Maria riuscirà a tornare a casa sana e salva? | Anticipazioni

La storyline drammatica legata al rapimento di Maria Fernandez (Sara Molina) avrà, fortunatamente, un epilogo positivo. Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, la ragazza verrà infatti ritrovata e riportata a casa sana e salva. Tutto ciò avverrà grazie all’aiuto inaspettato del marchese Alonso de Lujan (Manuel Regueiro).

La Promessa, news: Maria rapita da Valentin

Maria verrà rapita da Valentin (Carlos Suarez), uno psicopatico che riuscirà a farsi assumere a La Promessa fingendo di essere un amico di Antonito, il figlio di Simona (Carmen Flores Sandoval) con la quale la donna non ha rapporti da diversi anni. Quando Maria sceglierà di riprendere la relazione con Salvador Romea (Mario Garcia), ignorando del tutto il suo corteggiamento, Valentin perderà definitivamente la ragione. Per questo, dopo averla rapita, la legherà all’interno di una grotta.

Col trascorrere dei giorni, contemporaneamente alle indagini svolte dal sergente Funes (Rafa de Vera), i sospetti sulla sparizione di Maria si concentreranno proprio su Valentin. Tuttavia, anche in questo caso, il colpo di scena sarà dietro l’angolo: Valentin verrà infatti ucciso durante un tentativo di fuga da uno degli uomini della guardia civile, senza rivelare dove ha nascosto Maria. Ciò porterà la ragazza a rischiare di morire, dato che resterà da sola nella grotta senza cibo né acqua.

La Promessa, trame: continuano le ricerche di Maria

Un’idea del dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) rappresenterà però una svolta fondamentale. Il medico deciderà infatti di analizzare il corpo di Valentin e noterà che sullo stesso ci sono i segni di diverse punture, che inizialmente assocerà all’ortica. Come se non bastasse, Abel dirà a Jana Exposito (Ana Garces) che sulle scarpe del defunto c’era della sabbia di un colore decisamente particolare e insolito da trovare nel marchesato di Lujan.

Un elemento che accederà i “sospetti” del marchese Alonso. Quest’ultimo ricorderà che, da giovane, si era recato in una grotta in compagnia dei suoi fratelli, dove poi avevano deciso di non mettere più piede poiché era completamente invasa dalle pulci. Parole che porteranno subito Abel a pensare che le punture sul corpo di Valentin possono combaciare perfettamente con quelle delle pulci (e non delle ortiche, come aveva inizialmente ipotizzato).

La Promessa, spoiler: Maria ritorna a casa sana e salva

Proprio per questo, dato che non ricorderà dove si trova esattamente la grotta, Alonso andrà contro il parere della moglie Cruz Ezquerdo (Eva Martin) ed andrà insieme a Jana e Abel in cerca del luogo. Una pista, quella fornita dal marchese, che si rivelerà esatta. Possiamo infatti anticiparvi che la grotta indicata da Alonso sarà quella nella quale Valentin ha rinchiuso Maria prima di essere ucciso.

Una volta raggiunta, Abel potrà dunque dare il primo soccorso a Maria e riportarla a casa sana e salva. Un epilogo felice che riempirà di gioia il cuore di tutti i domestici de La Promessa, ma che finirà invece per inasprire i rapporti tra Alonso e Cruz, già in contrasto per altre questioni familiari…