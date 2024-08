La Promessa: Pelayo e Jeronimo ai ferri corti, ecco perché | Anticipazioni

Maretta in vista tra Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) e il fidato “complice” Jeronimo Gamboa (Andreas Munoz). Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, i due entreranno in rotta di collisione per un motivo ben preciso che avrà a che fare con il licenziamento di Maria Fernandez (Sara Molina)…

La Promessa, news: Cruz licenzia Maria!

La storyline prenderà il via nel momento in cui il capitano Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) farà presente che è sparito dalla sua stanza un prestigioso orologio. A quel punto, i sospetti ricadranno sulla povera Maria, ossia la persona che nel giorno del furto ha rimesso a posto la stanza del “padre” di Curro (Xavi Lock).

Anche se tutti quanti crederanno nell’innocenza della domestica, appena rientrata in servizio dopo essere stata rapita dallo psicopatico Valentin (Carlos Suarez), Cruz non vorrà sentire ragioni e licenzierà Maria, che a quel punto dovrà lasciare La Promessa e troverà momentaneamente rifugio nella casa che apparteneva all’anziana Ramona (Inma Perez Quiros).

Tuttavia, Jana Exposito (Ana Garces) e Salvador (Mario Garcia) considereranno ingiusto quanto capitato a Maria e si adopereranno per dimostrare che non è stata lei a macchiarsi del furto…

La Promessa, trame: le ricerche di Abel

In tal senso, si rivelerà provvidenziale anche l’intervento del dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) che, pur di farsi notare da Jana, darà il via ad una sua investigazione personale per capire chi sia il vero colpevole. Il medico interrogherà quindi ogni dipendente de La Promessa per capire dove fosse il giorno del furto, compresi Feliciano Arcos (Marcos Orengo) e lo stesso Jeronimo. Quest’ultimo si contraddirà nel suo discorso e accenderà i sospetti di Salvador, che parlerà immediatamente della questione con Bueno.

Proprio Abel non esiterà quindi ad entrare nella camera di Jeronimo e troverà tra le sue cose l’orologio di Lorenzo. Il medico andrà quindi dal maggiordomo Romulo Baeza (Joaquín Climent) e gli consegnerà l’oggetto, specificando che l’ha potuto recuperare nella stanza di Gamboa!

Ovviamente, il falso valletto di Pelayo cercherà di non prendersi la colpa del furto, dicendo che Abel sta soltanto cercando di incastrarlo, ma Romulo non crederà ad una sola delle sue parole.

La Promessa, spoiler: Pelayo e Jeronimo ai ferri corti

Prima di rivolgersi ai marchesi, Romulo convocherà dunque Pelayo, che gli chiederà massima discrezione sulla faccenda poiché vorrà affrontare prima la questione con Jeronimo. Tra i due alleati si verrà quindi a creare un grosso attrito poiché Pelayo non comprenderà per quale ragione Jeronimo abbia rubato l’orologio a Lorenzo, visto il rischio già corso con Mister Cavendish per portare a termine un carico di armi illegale all’interno de La Promessa.

Appena Jeronimo sottolineerà che ha rubato l’orologio poiché non poteva sopportare che lo avesse tra le mani un riccone come Lorenzo (non in grado di apprezzare il suo effettivo valore), Pelayo si arrabbierà ancora di più e rimarcherà che, presto o tardi, dovrà dirlo ai marchesi, dato che Romulo e gli altri non manterranno a lungo il silenzio sulla sua colpevolezza.

Tra Jeronimo e Pelayo si respirerà dunque un clima decisamente teso, che è destinato a peggiorare nelle puntate a venire… Seguici su Instagram.