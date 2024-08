Master Crimes, cast e trama della nuova serie tv di Rai 1

Da stasera, martedì 13 agosto, su Rai 1 debutta Master Crimes, un avvincente poliziesco franco-belga in tre puntate che segue le indagini di una brillante criminologa dal carattere egocentrico e singolare, destinata a conquistare il pubblico italiano. Curiosi di saperne di più? Continuate a leggere!

Louise Arbus, interpretata dall’attrice comica Muriel Robin, è professoressa di Psicocriminologia alla Sorbona di Parigi, nota per il suo grande acume e il carattere difficile. Da tempo ha interrotto la sua collaborazione con la polizia, soprattutto dopo aver condannato Pierre Delaunay, che ora ritiene ingiustamente accusato. Contattata dal commissario Rugasira, Louise si trova a fronteggiare una scena del crimine con una messa in scena elaborata e sorprendente. Sul corpo della vittima è incisa una frase da uno dei suoi libri: “Aspetto il killer perfetto.” La scritta sembra un messaggio diretto a lei, spingendola a tornare in campo, nonostante avesse promesso di lasciare le indagini otto anni fa dopo la condanna di Pierre Delaunay.

Per risolvere il caso, Louise decide di coinvolgere quattro dei suoi studenti: l’introverso Samuel, l’intraprendente Mia, il geniale Boris e Valentine, una vivace influencer dai capelli rossi. Con il suo team di studenti, Louise si immerge nella mente dell’assassino, sfruttando la sua acutezza e una determinazione che metteranno a dura prova la pazienza della capitana Barbara Delandre (Anne Le Nen).

Delandre, una poliziotta rigida e inflessibile, non tollera né il disordine né le violazioni delle norme, e dovrà affrontare la sfida di gestire una professoressa eccentrica e i suoi studenti indisciplinati. Con l’aumento degli omicidi, Louise inizia a delineare il profilo di un serial killer che sembra motivato da un desiderio di “punire” le sue vittime per i loro peccati più gravi.

Nel ruolo della capitana Delandre troviamo l’attrice Anne Le Nen, moglie di Muriel Robin. In una recente intervista, la Robin ha raccontato: “Anne è la mia migliore amica, e io sono la sua. Abbiamo avuto la possibilità di provare insieme a casa, scambiarci consigli e discuterne. Tuttavia, sul set, i nostri personaggi prendevano il sopravvento e la nostra amicizia rimaneva fuori dalle riprese, concentrandoci esclusivamente sui ruoli che interpretavamo”.

Il cast di Master Crimes include anche Olivier Claverie nel ruolo del commissario Oscar Rugasira, che chiede a Louise di tornare a collaborare con le forze dell’ordine. Victor Meutelet interpreta Samuel Cythere, uno degli studenti scelti da Louise come suo collaboratore. Astrid Roos è Mia Delaunay, studentessa selezionata da Louise e figlia di Pierre Delaunay, l’uomo che Louise aveva fatto incarcerare anni prima. Thaïs Vauquières veste i panni di Valentine Vallée, un’altra studentessa che diventa parte del team di Louise. Nordine Ganso è Boris Volodine, uno degli studenti inclusi nel gruppo di lavoro di Louise. Nicolas Briançon interpreta Pierre Delaunay, l’uomo in prigione a seguito della condanna di Louise e padre di Mia. Infine, Michaël Cohen è Théodore Belin.

Forte del successo riscosso in Belgio e in Francia lo scorso autunno, Master Crimes, creata dalla scrittrice Elsa Marpeau, è stata rinnovata per una seconda stagione, le cui riprese sono iniziate a Parigi lo scorso febbraio.