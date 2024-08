My Home My Destiny: Nermin riottiene il suo patrimonio! | Anticipazioni

Non tutti i mali vengono per nuocere, persino a My Home My Destiny. Nelle prossime settimane di programmazione della dizi turca, Nermin (Senan Kara), la madre adottiva di Zeynep Göksu (Demet Ozdemir), riceverà infatti un’ottima notizia dall’avvocato Barış Tunahan (Engin Öztürk). E tutto ciò avrà a che vedere con la truffa orchestrata ai suoi danni dall’ormai ex marito Ekrem (Nail Kırmızıgül)…

My Home My Destiny, news: Bariş aiuta Nermin

Come abbiamo avuto modo di anticipare in precedenza, Bariş riuscirà a scoprire dove si è nascosto Ekrem, dopo aver estorto a Nermin tutto il patrimonio con l’inganno al fine di rifarsi una vita con l’amante Meltem (Hilal Uysun), dalla quale ha avuto addirittura una “figlia segreta”. Anche se dovrà accettare che Ekrem e Meltem sono in attesa di un altro bambino, Nermin potrà tirare un sospiro di sollievo nel momento in cui l’avvocato Tunahan le assicurerà che si sta muovendo per recuperare tutto il suo denaro.

Non a caso, nel corso di un colloquio, Bariş sosterrà che i conti di Ekrem sono stati congelati in attesa del procedimento legale che verrà avviato per il recupero dei soldi. Pericolo che Ekrem tenterà di scongiurare mettendosi invano in contatto con Bariş, ma ovviamente quest’ultimo non vorrà sentire ragioni…

My Home My Destiny, trame: Nermin in forte difficoltà economica

Una situazione in fase di stasi che, ovviamente, porterà con sé diversi problemi: lo stipendio di Zeynep non basterà infatti per pagare tutte le spese. Per questo, Sultan (Hülya Duyar) ed Emine (Naz Göktan), pur di guadagnarsi del denaro, dovranno accettare il lavoro come cuoca e domestica che offrirà loro Ali Rıza Dayı (Hakan Salınmış), lo zio di Baris e Savaş (Kaan Altay Köprülü).

My Home My Destiny, spoiler: Nermin riottiene il suo patrimonio

Tuttavia, il destino sorriderà presto: Bariş avrà infatti un’ottima notizia per Nermin! Eh sì: con le sue conoscenze legali, Bariş riuscirà a fare incriminare Ekrem per furto e di conseguenza Nermin riotterrà tutto il suo patrimonio, uscendo definitivamente dalla crisi economica nella quale era entrata. Un’ottima notizia che, però, rischierà di non essere festeggiata a dovere.

Proprio in quei giorni, nascondendo a tutti quanti le sue intenzioni, Zeynep deciderà infatti di diventare l'avvocato difensore dell'ex marito Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol), accusato del ferimento (che in realtà non ha compiuto) di un altro carcerato. Si sa però che, presto a tardi, in una soap tutte le omissioni prima o poi vengono alla luce…