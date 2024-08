Segreti di famiglia, anticipazioni nona puntata 11 agosto 2024

Segreti di famiglia, anticipazioni e trama nona puntata di domenica 11 agosto 2024

Yekta si reca da Pars con Engin, portando la documentazione che serve a comprovare la versione del figlio, ma Pars non è affatto convinto e fa notare all’avvocato le incongruenze del caso. Decide quindi di richiedere un mandato di perquisizione e ordina ad Eren di sovrintendere personalmente. Nel piazzale antistante l’ingresso della villa di Yekta, viene ritrovata una macchia di sangue e Pars chiede ad Eren di prenderne un doppio campione senza farsi notare. Stratagemma che in effetti gli aveva già consigliato Ilgaz, conoscendo la mancanza di scrupoli di Yekta. E, come si aspettavano, Yekta farà sostituire il campione da Cunyet che si introduce furtivamente nel laboratorio della scientifica. Intanto Ceylin ed Ilgaz stanno andando all’Hotel dove Osman ha passato la notte con Zumrut, apprenderemo dal concierge che quella sera in albergo c’era un matrimonio.

Engin viene portato in tribunale e lì dichiara di non essere lui l’assassino di Inci, bensì suo padre Yekta. L’avvocato va subito da Pars per convincerlo a far arrestare definitivamente Engin, minacciandolo di svelare un suo grande segreto. Pars decide così di allearsi con quelli che lui definisce “i tre cavalieri dell’Apocalisse”: Ilgaz, Ceylin ed Eren. Ma Ilgaz non si fida e gli chiede 24 ore per capire meglio la situazione. Metin scopre che il bagagliaio della sua auto è vuoto ed è disperato. Mert, con una scusa, avvicina Defne e intrattiene la ragazzina con dei giochi di prestigio. Engin e Lacin sono convinti di averla già fatta franca.

Ilgaz vuole che Pars trattenga Engin in custodia per altre ventiquattro ore prima di acconsentire all'alleanza con lui, tuttavia Ceylin non è d'accordo con questa scelta poiché teme di perdere l'occasione offerta dal procuratore capo ad interim. Pars finge di essere stato aggredito durante l'interrogatorio per riuscire a prolungare il fermo di Engin per altre ventiquattro ore, mentre insieme a Ceylin, Eren e Ilgaz cercano prove definitive della sua colpevolezza. Nel frattempo, Aylin affronta Zumrut, rivelandole di essere a conoscenza della sua relazione con Osman, pretendendo che i due non si vedano mai più altrimenti racconterà tutto a Ziver, il marito di Zumrut. Metin ha paura di non riuscire a coprire Cinar per l'omicidio di Zafer e Mert, dopo aver trascorso del tempo con Defne, nota che sotto il parafanghi posteriore dell'auto di Metin ci sono tracce di sangue. Nel frattempo Pars si reca nell'ospedale in cui Engin afferma di essere stato la notte dell'omicidio…