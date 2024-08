Tempesta d’amore: Alfons e la “comica” vendetta contro Werner! | Anticipazioni italiane

Uno scontro inedito sta ormai da parecchie settimane infiammando il Fürstenhof, regalandoci momenti di grande ilarità. Stiamo parlando della rivalità tra Werner Saalfeld (Dirk Galuba) e Alfons Sonnbichler (Sepp Schauer), i due nonni del protagonista Leander (Marcel Zuschlag). Proprio l’amore per quest’ultimo ha fatto infatti esplodere tra i due anziani una rivalità destinata a prendere una deriva a dir poco comica… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore in onda in Italia su Rete 4 dopo la pausa estiva!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Werner e Alfons nonni gelosi di Leander

Correva la primissima stagione di Tempesta d’amore – risalente a ormai quasi vent’anni fa – quando l’allora protagonista Alexander (Gregory B. Waldis) scoprì di essere un figlio illegittimo: benché nato durante il matrimonio di Werner con Charlotte (Mona Seefried), è infatti frutto dell’amore tra quest’ultima e Alfons!

All’epoca questa clamorosa rivelazione aveva creato un vero e proprio scandalo, presto rientrato grazie alla volontà di tutti i personaggi coinvolti di convivere in armonia per il bene di Alexander. Peccato solo che l’arrivo di Leander al Fürstenhof abbia riaperto le vecchie ostilità…

Come sappiamo, Werner è infatti diventato sempre più geloso del rapporto del nipote con “l’altro nonno”, arrivando a boicottare gli incontri tra i due con mezzi meschini. Alfons, però, non starà a guardare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alfons si vendica di Werner

Dopo aver scoperto che il “rivale” è arrivato a modificare i suoi turni di lavoro pur di impedirgli di trascorrere del tempo con Leander, il concierge deciderà infatti di passare al contrattacco! E così, nonostante i tentativi di Hildegard (Antja Hagen) di mediare tra i due, Alfons preparerà la sua vendetta…

Determinato a ripagare il vecchio Saalfeld con la sua stessa moneta, Sonnbichler farà dunque credere all’albergatore di aver promesso di partecipare ad un evento di golf a cui sarà presente la stampa. Un’occasione imperdibile per fare un po’ di pubblicità al Fürstenhof… o forse no?

Come avrete intuito, c'è infatti l'inganno! Eh sì, perché l'evento in questione si rivelerà essere un ritrovo di MINIgolf, un contesto decisamente meno "nobile" di quello che si aspettava Werner. Come reagirà quest'ultimo di fronte a questo colpo basso? Per ora vi anticipiamo che il divertimento sarà assicurato…