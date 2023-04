Tempesta d’amore: Valentina, Noah e Greta, esplode il triangolo! | Anticipazioni tedesche

Un nuovo triangolo sta per infiammare le puntate tedesche di Tempesta d’amore ! Dopo aver a lungo sofferto a causa del suo amore impossibile per Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) perderà la testa per un altro uomo. Peccato solo che quest’ultimo avrà occhi solo per un’altra… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Valentina si innamora di Noah

Da tempo ormai vi parliamo del ritorno di Valentina Saalfeld – l’amatissima figlia di Robert (Lorenzo Patané) – che tornerà a far parte del cast fisso della soap a due anni di distanza dalla sua uscita di scena.

Rifugiatasi al Fürstenhof per rifarsi una vita dopo la traumatica fine della sua relazione con Fabien (Lukas Schmidt), la ragazzina finirà per innamorarsi del padre del suo ex: Michael! Un amore che per forza di cose non potrà venire ricambiato dal medico.

Col cuore a pezzi, la Saalfeld si avvicinerà dunque pian piano a Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse), figlio di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) nonché fratello minore della nuova protagonista femminile Eleni (Dorothée Neff).

Ebbene, se inizialmente Valentina spererà di usare Noah per far ingelosire Michael, con il tempo inizierà a provare dei sentimenti sinceri nei suoi confronti. Purtroppo, però, il tempismo non sarà dei migliori…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Noah inizia una storia con Greta

Ad insaputa di Valentina, Noah era infatti stato sinceramente interessato a lei quando la ragazza pensava solo a Michael, ma la scoperta di essere stato usato per far ingelosire il medico porterà Schwarzbach ad allontanarsi.

Il risultato? Quando Valentina capirà di essersi innamorata di lui, Noah non solo avrà guardato avanti, ma ritroverà anche una vecchia conoscenza che gli farà battere il cuore: Greta Bergmann (Laura Osswald), la nuova cuoca del Furstenhof!

Noah inizierà dunque una relazione con Greta, spezzando involontariamente il cuore di Valentina. Quest'ultima riuscirà a riconquistare il suo amato? Oppure avrà ormai perso la sua chance?

(Puntate 4013-22, in onda in Germania dal 17 al 28 aprile 2023)