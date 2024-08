Tempesta d’amore: Erik ha un incidente! E Ulrike… | Anticipazioni italiane

Una delle storyline più leggere e divertenti degli ultimi mesi sta per tornare ad appassionarci sui nostri teleschermi! La prossima settimana – e, più precisamente, il 2 settembre – Tempesta d’amore tornerà infatti ad andare in onda con puntate inedite. Puntate durante le quali Erik Vogt (Sven Waasner) e Yvonne Klee (Tanja Launäusi) ci assicureranno grandi risate… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda tra qualche tempo su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne e Erik vogliono raggirare Ulrike

Sono passate alcune settimane da quando Tempesta d’amore è “andata in vacanza” per una breve pausa estiva. Tra le trame più interessanti lasciate temporaneamente in sospeso c’è indubbiamente quella incentrata su Erik e Yvonne, i Bonnie & Clyde del Fürstenhof! Con le spalle al muro a causa dei debiti contratti dall’uomo, i due hanno accettato un incarico a dir poco bizzarro: Erik deve sedurre la bella e ricca Ulrike Dremel (Genoveva Mayer) e convincerla a chiedere il divorzio dal marito Jörg (Dirk Waanders). Quest’ultimo ha infatti promesso a Vogt ben 100.000 euro come ricompensa in caso di successo!

Sfruttando la sua somiglianza fisica con l’ex grande amore di Ulrike – un certo Ajay Khan – Erik si è dunque lanciato alla conquista della donna, contando sull’aiuto a sorpresa di Yvonne. Superata l’iniziale gelosia, quest’ultima ha infatti provato a convincere in ogni modo Ulrike di come Erik sia un uomo straordinario. Peccato solo che otterrà un risultato molto diverso da quello sperato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik ha un incidente

Colpita dalle sue parola, Ulrike deciderà infatti di aiutare Yvonne a “riconquistare” il “suo Erik” (nella speranza di facilitare la loro missione, Vogt e la Klee avevano infatti finto di lasciarsi). La Dremel sarà così motivata nella sua missione da “cupido” da arrivare addirittura ad prenotare una baita romantica per i due piccioncini! Nemmeno questo, però, basterà a far desistere i due complici…

Determinato a far colpo su Ulrike una volta per tutte, Erik organizzerà dunque un’escursione di birdwatching, attività amata dalla donna. Peccato solo che Vogt si farà prendere un po’ troppo la mano: pur di osservare meglio un volatile, si arrampicherà infatti su un albero… finendo per cadere rovinosamente!

Trasportato d'urgenza in ospedale, Erik verrà fortunatamente subito dichiarato fuori pericolo e se la caverà con un grosso spavento ed una vistosa fasciatura alla testa. E sarà allora che tutto cambierà! In ansia per Erik, Ulrike si prenderà infatti amorevolemente cura di lui, avvicinandosi all'uomo come mai prima… Erik e Yvonne saranno finalmente vicini al loro obiettivo?